Lorenzo Sonego entusiasta a Shanghai: "Una delle mie migliori prestazioni"

© Emmanuel Wong/Getty Images

Una prestazione importante che può dare tanto morale al giocatore azzurro. Lorenzo Sonego ha superato con successo, seppur in due giorni, il secondo turno al Master 1000 di Shanghai battendo il temibile statunitense Frances Tiafoe.

Dopo aver perso piuttosto nettamente il primo set per 6-2, il torinese è riuscito a reagire e a cambiare marcia nel parziale successivo, restituendo il 6-2 subìto. Nel set decisivo la pioggia ha interrotto la grande battaglia tra i due atleti, che sono tornati in campo nella giornata di domenica.

Un break, ottenuto nell'ottavo gioco, ha consentito all'italiano di risolvere la pratica e volare al terzo round del tabellone principale. Sfiderà lunedì il cileno Nicolas Jarry, che di recente ha sfidato all'Unipol Arena di Bologna in Coppa Davis.

Le parole di Lorenzo Sonego

Il giocatore 28enne si è esaltato dopo la bella prestazione mostrata in Cina: "Credo che abbia giocato in maniera incredibile. È stata una delle mie migliori prestazioni nel tour.

Sono davvero felice per questo. Mi sentivo bene, la settimana scorsa non sono stato fortunato. Ho avuto qualche problema al collo. Ho provato a fare del mio meglio questa settimana e sono davvero orgoglioso di me stesso" ha dichiarato al termine del match.

Poi ha aggiunto, analizzando la partita: "Ero un po' frustrato per il primo set perso. Ho provato a mettere più energia in campo e ad avere maggiori sensazioni positive. Dovevo e sono riuscito a cambiare il mio umore per vincere.

Ho giocato un secondo set fantastico. Ho ricaricato le mie energie e la mia prestazione è stata davvero buona". Ora il pensiero è già al terzo turno del torneo: "Voglio semplicemente migliorare il mio tennis ogni giorno.

Ho cambiato qualcosa al servizio e cerco di fare del mio meglio per il finale di stagione. Con Jarry abbiamo battagliato in Coppa Davis, sicuramente vorrà vendicarsi. Lui è un bravo ragazzo, io voglio sicuramente ripetere quanto ho già fatto vedere" ha concluso.