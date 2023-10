Daniil Medvedev spiega la sconfitta a Shanghai: "Mi sentivo un po' stanco"

© Hu Chengwei/Getty Images

Si è chiusa la tournée in Cina per Daniil Medvedev, che al terzo turno al Master 1000 di Shanghai si è arreso allo statunitense Sebastian Korda in due set. Il tennista russo ha spiegato in conferenza stampa i motivi che lo hanno portato alla sconfitta col punteggio finale di 7-6 (tie-break tiratissimo terminato 10-8), 6-2.

"Le condizioni forse lo hanno favorito un po' Il campo era abbastanza veloce da colpire i vincenti, ma abbastanza lento da avere il tempo di impostare i suoi tiri. Mi sono abituato all'esordio e in questa partita sono riuscito a giocare meglio.

Non credo comunque di aver perso a causa di questo aspetto. Mi sento bene ma in realtà ero un po' stanco, è una sensazione che però avverto quando perdo e il match è duro. Se vincessi probabilmente mi sentirei più fresco.

La cosa buona è che ho perso presto, quindi ho tempo davanti a me per ricaricare le energie" ha sottolineato.

Medvedev su Korda

Sull'avversario il nativo di Mosca ha dichiarato: "Korda ha giocato bene. Avrei dovuto vincere il tie-break ma non l'ho fatto.

Questa è la differenza più grande. Gli ho dato una piccola spinta per iniziare a giocare ancora meglio nel secondo set. Probabilmente era mentalmente depresso dopo un primo set così. Lui non ha giocato benissimo rispetto a tutte le altre partite.

Non ho sfruttato questa occasione e giustamente torno a casa". Il numero 3 del mondo ha poi tracciato un bilancio sui due tornei cinesi, guardando il bicchiere mezzo vuoto: "Shanghai è davvero importante e ci tenevo a fare meglio.

Se non parliamo di tennis, sono stato felicissimo di tornare in Cina, la adoro. Mi sono trovato bene qui, sono quindi molto dispiaciuto di aver perso. A Pechino ho giocato un buon torneo ma non ho nemmeno vinto il titolo, la mia permanenza non è del tutto positiva.

Il mio viaggio in Cina invece lo è stato" ha concluso. Il vincitore degli Us Open potrà ora concentrarsi sugli ultimi impegni della stagione 2023, prima di affrontare le Nitto Atp Finals di Torino a metà novembre.