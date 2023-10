© Fred Lee/Getty Images

Un problema alla spalla destra ha impedito a Coco Gauff di competere al massimo delle sue potenzialità nella semifinale del torneo WTA 1000 di Pechino. A interrompere la striscia di sedici successi consecutivi siglata dall’americana a partire da Cincinnati ci ha pensato una spietata Iga Swiatek.

La polacca non ha concesso nessuna occasione a Gauff nell’arco dell’intera partita e si è imposta con il punteggio di 6-2, 6-3 in un’ora e 19 minuti. Gauff è stata costretta anche a richiedere il medical time out nel corso della sfida; medical time out con non ha cambiato la situazione.

"Non sono abituata" - Coco Gauff dopo la sconfitta contro Iga Swiatek

“Ho iniziato a provare dolore durante la partita con Maria Sakkari ai quarti di finale. Ma non ho provato lo stesso dolore di oggi. L’ho avvertito nel primo set, ma non mi piace chiamare il fisioterapista.

Il mio allenatore mi ha consigliato di farlo e questo mi ha aiutata. È stata una nuova esperienza per me, non sono abituata a giocare con il dolore. Non è un infortunio terribile, con un po’ di riposo le cose si sistemeranno” , ha spiegato Gauff in conferenza stampa.

La 19enne di Atlanta può ritenersi ovviamente soddisfatta per le sue ultime prestazioni e, soprattutto, per l’incredibile estate americana. Gauff ha infatti conquistato il torneo di Washington, il WTA 1000 di Cincinnati e il primo Slam agli US Open.

Proprio pensando alla stagione di Swiatek, più volte criticata quest’anno nonostante gli ottimi risultati, Gauff ha voluto lanciare un importante messaggio e difendere l’ex numero uno del Tour WTA. “Ho visto diversi commenti delle persone.

Alcuni pensano la sua non sia una buona stagione. Ma ha vinto uno Slam al Roland Garros ed è stata spesso numero uno. Sognerei una stagione come quella che ha disputato Swiatek quest’anno” . Swiatek affronterà in finale a Pechino la russa Liudmila Samsonova.