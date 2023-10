Samsonova: "Devo scendere in campo con la giusta mentalità contro Iga Swiatek"

© Yanshan Zhang/Getty Images

Liudmila Samsonova ha conquistato la seconda finale in un torneo WTA 1000 a Pechino superando in due set Elena Rybakina, la stessa avversaria che aveva sconfitto a Montreal prima di arrendersi a Jessica Pegula. Per completare la settimana perfetta, la tennista russa dovrà battere all’ultimo atto Iga Swiatek.

L’ex numero uno del mondo si è preso la personale rivincita ai danni di Coco Gauff, capace di eliminarla a Cincinnati lo scorso agosto. Samsonova ha eliminato lungo il percorso, oltre a Rybakina, giocatrici del livello di Petra Kvitova, Marta Kostyuk e Jelena Ostapenko.

Liudmila Samsonova e le chiavi della finale con Iga Swiatek

“È pazzesco essere di nuovo in una finale di un grande torneo. Oggi non avevo molta energia durante la partita, quindi sono contenta di come ho lottato in ogni momento.

Dall'esperienza che ho maturato agli US Open, con la sconfitta contro Madison Keys, ho imparato tante cose. Oggi le condizioni erano simili. Sono stata in grado di gestire bene la situazione proprio grazie a questo" , ha dichiarato Samsonova in conferenza stampa.

“Entrambe abbiamo giocato meglio rispetto alla semifinale di Montreal. Mi concentro sempre sulla tattica da utlizzare in campo e su quello che devo fare. Mi piace giocare contro di lei. Swiatek? Mi è piaciuta molto la partita giocata contro di lei a Stoccarda, perché avevo di fronte la numero uno del mondo e ho dato il massimo senza pressioni.

Quella era la chiave. Alla fine ho dato il massimo. Quando scendo in campo con questa mentalità, so che posso giocare il mio miglior tennis. Posso imparare dall'ultima partita contro di lei. Il servizio e la risposta saranno fondamentali domani, perché gioca in modo molto aggressivo sul primo colpo" .

La finale tra Swiatek e Samsonova si disputerà sul Diamond Stadium dell'Olympic Green Tennis Centre alle ore 13:30 italiane( 19:30 in Cina, ndr) e sarà trasmessa in diretta su Super Tennis.