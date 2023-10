Daniil Medvedev fa 60 vittorie nell'anno: "Miglior stagione della mia carriera"

© Hu Chengwei/Getty Images

Parte bene la difesa del titolo di Daniil Medvedev al Master 1000 di Shanghai. Il russo, vincitore dell’ultima edizione del torneo giocata nel 2019 prima dello stop per il Covid, conquista il proprio match d’esordio contro Cristian Garin, imponendosi con un doppio 6-3 in poco più di un’ora e mezza.

Le parole di Daniil Medvedev

In conferenza stampa il numero tre del mondo ha espresso le prime sensazioni della sua avventura cinese, spendendo parole d’amore per il torneo e la città. Medvedev ha esordito con una dichiarazione d’amore per il torneo cinese.

“Amo questo campo, amo questo torneo, amo questa città. Come ho detto in campo, spero di poter rimanere qui il più a lungo possibile, e l'unico modo per farlo è vincere. Quindi spero di poter rimanere qui ancora per una settimana e un giorno” ha detto il russo.

Sulla pressione di essere campione in carica. “Onestamente sono passati quattro anni, quindi le sensazioni sono diverse, ma sicuramente c'è stato un po' di nervosismo perché non è facile cambiare torneo.

Palle diverse, superficie un po' diversa, quindi non è mai facile due giorni dopo la finale. La cosa positiva è che la fiducia di solito ti aiuta, ed è quello che mi ha aiutato a vincere oggi. Quindi spero che questa partita sia un buon punto di partenza per giocare meglio domani” ha dichiarato il campione uscente.

Sulla partita. “Non è stato facile. Ho avuto la sensazione che il campo o le palle fossero lente. Ecco perché abbiamo visto, voglio dire, un 6-3, 6-3, un'ora e 31, e io sono un giocatore veloce tra un punto e l'altro, quindi è molto lungo.

È stato difficile fare un vincente. Quindi bastava colpire, colpire, colpire, colpire, colpire e aspettare che qualcuno sbagliasse o che gli stancassero le gambe”. Per Medvedev si tratta della 60esima vittoria dell’anno.

“Sarò onesto, non credo che mi importi in un certo senso quante vittorie ho in una stagione, ma quello che ho sentito è che il mio record è 63 ed è abbastanza vicino, quindi sarei felice di batterlo.

Considerando gli slam, quella del 2021 è probabilmente la mia stagione migliore in termini di risultati, ma se non guardassi ai major questa è di gran lunga la mia migliore stagione della carriera. Ci sono state vittorie incredibili.

Arrivare in finale a Indian Wells, dove fondamentalmente odio giocare in termini di condizioni, vincere Dubai, Rotterdam, Miami, Roma, un Masters sulla terra battuta. Parlando di record, spero di poter ottenere il secondo titolo in tornei che ho già vinto” ha spiegato il russo.

Al prossimo turno il 27enne di Mosca affronterà Korda, che l’ha battuto a sorpresa in tre set nella loro ultima sfida agli Australian Open. “Un incontro difficile, perché l'unica volta che l'ho affrontato ho perso in tre set e in un Grande Slam.

Quindi me lo ricordo sicuramente. Ha giocato bene. È stato molto dominante, in un certo senso, ed è così che gioca, quindi sarà interessante per me. Ora sono in buona forma, quindi cercherò di fare meglio dell'ultima volta e di vincere” ha dichiarato Medvedev.