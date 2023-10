Stefanos Tsitsipas avanza a Shanghai: "Contento di esserci. Ho bei ricordi qui"

© Hu Chengwei/Getty Images

Stefanos Tsitsipas accede al secondo turno dell’Atp Masters 1000 di Shanghai, battendo l’australiano Rinky Hijikata. Il greco è voglioso di mettersi alle spalle un periodo sportivamente parlando non brillantissimo.

Da oltre due mesi l’ex campione di Monte-Carlo non riesce a vincere consecutivamente due partite di fila, quando conquistò il titolo a Los Cabos in Messico. Il nativo di Atene, scivolato in posizione numero 6, scavalcato dal nostro Jannik Sinner, dovrà racimolare in queste ultime uscite punti utili per strappare la qualificazione alle Finals di Torino.

Dovrà guardarsi le spalle in questo torneo e nelle prossime settimane da Taylor Fritz e Casper Ruud pronti a ‘rubare’ un posto a lui, Alexander Zverev e Holger Rune, che risiedono in settima e ottava posizione.

L’ex finalista al Roland Garros ha parlato così in conferenza stampa: “Sono contento di come è iniziato il torneo, in ogni partita all'inizio di un torneo c'è bisogno di un po' di tempo per prendere il ritmo.

Io ero lì quando dovevo esserlo, avevo molta fiducia in quello che stavo facendo e tutto ha funzionato abbastanza bene. Ero concentrato nelle diverse fasi del match, ero preparato e anticipavo bene", ha detto in merito alla partita Poi in merito a questo torneo, che gli rievoca bei ricordi: “Sono contento di tornare in questa città, dove mi sono spinto fino in semifinale nel 2019.

Mostrai bel tennis e grande determinazione in campo, quindi ho sicuramente dei bei ricordi di quel periodo. Qualche settimana dopo arrivò anche la vittoria alle Atp Finals”, ha puntualizzato.

Il pensiero di Tsitsipas

Sul suo rapporto con la cultura orientale: "Sono stato in Giappone e Cina, ed ho potuto constatare, vedendo queste culture, che sono molto disciplinate, molto pazienti, molto laboriose, mettono la testa bassa e lavorano.

Questo dimostra quanto siano tenaci queste persone e di come cerchino di perfezionare il loro lavoro attraverso l'impegno che dimostrano. Sono molto bravi in questo. Lo dimostrano anche i risultati che hanno ottenuto con lo sviluppo delle infrastrutture e molti altri aspetti della vita", ha spiegato.

Il prossimo avversario uscirà dalla sfida tra Hugo Humbert e Botic Van De Zandschulp: “Vediamo come va e cercherò di lavorare sul mio gioco di conseguenza”, ha concluso.