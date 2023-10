Daniil Medvedev: "Mi sarebbe piaciuto vincere uno Slam quest'anno, ma... "

© Emmanuel Wong/Getty Images

“È stata una grande stagione. Ovviamente mi sarebbe piaciuto vincere uno Slam. Ma se non parliamo di Major, anche se a Wimbledon e agli US Open ho avuto un ottimo percorso e perso contro grandi avversari, resta una delle migliori stagioni.

Ho vinto molti tornei, alcune incredibili partite, e sono stato continuo. Non è ancora finita: voglio provare a terminare la stagione bene, a partire dal Masters 1000 di Shanghai” . Daniil Medvedev, dopo la sconfitta subita in finale al torneo ATP 500 di Pechino contro Jannik Sinner, ha rivendicato quanto di buono fatto nel 2023.

Il russo ha aggiunto cinque titol ail suo palmarès, aggiudicandosi anche il Miami Open e gli Internazionali BNL d’Italia, e disputato rispettivamente il penultimo e l’ultimo atto a Wimbledon e agli US Open.

Prima Carlos Alcaraz e poi Novak Djokovic lo hanno fermato sulla strada verso il secondo Major.

Medvedev: "La mia resta una grande stagione"

Medvedev ripartirà dal Rolex Shanghai Masters e affronterà all’esordio Cristian Garin, avversario che ha battuto due volte su tre in carriera.

“Ci siamo affrontati più volte, non di recente. Lo scorso anno ci siamo allenati insieme in un paio di occasioni. È un grande giocatore, era in top 20 se non sbaglio. Tutti quelli che sono stati in top 20 possono giocare bene.

Ha affrontato qualche difficoltà nell’ultimo periodo, ma ha vinto la prima partita qui e si è abituato alle condizioni di gioco. Quindi sarà dura e dovrò essere al meglio” , ha spiegato Medvedev in conferenza stampa parlando del suo prossimo rivale.

“Adoro questo torneo. Ho notato alcuni cambiamenti: il ristorante è più grande con l’aggiunta di alcune aree esterne. Anche la palestra è più grande. Ho visto che hanno reso disponibile un simulatore di Formula 1.

Mi piacciono tutti i tornei, ma quello di Shanghai dovrebbe essere quello migliore al momento. Il primo allenamento è stato fantastico, ma le partite sono diverse. Quindi domani sarà il vero test. Vediamo cosa succederà.

Il mio approccio non sarà da detentore del titolo( il Tour non ha ospitato tornei in Cina nelle ultime tre stagioni a causa della pandemia da Covid-19, ndr) . È uno torneo che amo e ho tanti bei ricordi. Ma non ho la sensazione di aver vinto l’ultima edizione e di dover difendere il titolo. Mi piacerebbe vincere anche quest’anno” .