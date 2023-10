Daniil Medvedev e il pupazzetto "rubato" a Jannik Sinner. Svelato il mistero

© Fred Lee/Getty Images

È bastato il “furto” di un pupazzetto per scatenare la curiosità di tifosi e opinione pubblica. Durante la premiazione dell’Atp 500 di Pechino, che ha visto trionfare Jannik Sinner contro Daniil Medvedev, alcuni video hanno immortalato il russo che, dopo le consuete foto di rito durante la premiazione dei due finalisti, pesca un pupazzetto dal trofeo del 22enne italiano e se ne impossessa, di fronte allo stupore di Jannik.

I commenti social che si sono susseguiti hanno proposto una serie di ipotesi piuttosto fantasiose: avrà rubato il suo pupazzetto? Lo vorrà regalare al figlioletto? Sinner si sarà arrabbiato? Il mistero del pupazzetto però è stato risolto dagli stessi protagonisti, con una storia che, purtroppo per gli amanti dei thriller, ha una conclusione piuttosto deludente.

Daniil Medvedev e il mistero del pupazzetto

Subito impegnati al Master 1000 di Shanghai, in conferenza sia il numero 3 che il nuovo numero 4 del mondo hanno spiegato com’è realmente andata durante la premiazione del torneo della capitale cinese.

Medvedev ha precisato che il peluche era il suo e scherzato sul fatto che si tratta di un aneddoto divertente che ricorderanno con umorismo: “Il peluche era mio. Ne hanno dato uno a entrambi, lui ha messo il suo dentro il trofeo e io non volevo apparire con un giocattolo nelle foto perché sapevo che sarebbe stata una foto importante.

Quindi l'ho messo anch'io dentro e l'ho portato con me, in realtà ero un po' sorpreso che avesse suscitato tanto scalpore” ha raccontato il tennista russo. In pronta risposta, anche Sinner è intervenuto sulla vicenda, ironizzando sulla propria faccia dopo il siparietto con il 27enne di Mosca.

“No, perché gli ho chiesto: "Domani vai in treno o voli?" e io ho risposto: "Ehi, dove vai?"” ha confessato l'italiano. Dopo il primo successo del giovane tennista di San Cataldo in sette incontri contro Medvedev, la sfida tra i due si potrebbe riproporre già ai quarti di finale del Master 1000 di Shanghai. Un peccato che arrivi così presto nel torneo. Una possibile finale anticipata.