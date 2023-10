Iga Swiatek commenta il suo 2023: "Sono soddisfatta, resto tra le migliori"

© Yanshan Zhang

La numero uno al mondo Aryna Sabalenka è uscita ai Quarti di finale mentre la polacca Iga Swiatek continua il suo cammino e avanza senza sosta. Iga ha raggiunto la semifinale nel torneo di Pechino ed affronterà - probabilmente nel match più atteso del torneo - la vincitrice degli Us Open Coco Gauff, reduce da ben 16 vittorie consecutive.

A Cincinnati Coco ha vinto per la sua prima volta mentre nei loro primi sette match ha sempre vinto l'ex numero uno al mondo. C'è grande curiosità per questo match e intanto ha parlato in conferenza stampa Iga, commentando il prossimo match e le sue condizioni.

Ecco le sue dichiarazioni nello specifico dopo il successo duro contro la francese Caroline Garcia: "Penso di aver giocato un buon match, non mi pento dell'atteggiamento nel secondo set e non volevo cambiare tutto il mio gioco.

Sapeva che stavo correndo un rischio ma alla fine anche lei poteva sbagliare. Ho deciso di essere paziente e attendere, ho avuto una buona continuità per tutto il match. Sono contenta della mia prestazione e credo che sto giocando abbastanza meglio rispetto a Tokyo.

Sentivo di poter portare e lavorare sulle cose giuste da fare". Iga è la tennista con più vittorie nel corso della stagione, cosa che denota una certa continuità nonostante tutto: "Sinceramente non lo sapevo, sono felice di essere continua e sono ormai due anni che gioco costantemente.

Sento di stare andando nella direzione giusta e mi sento come una delle tenniste più forti al mondo. Certo, è bello sentire queste cose, il tuo lavoro ti gratifica". Sulla semifinale con Coco Gauff la tennista ha discusso: "Non ho visto tanti suoi match ma so che è cambiato qualcosa e sono consapevole di quello che sta facendo.

Siamo entrambe buone tenniste, sicuramente sarà una sfida molto tirata e dura fino alla fine". Iga ha chiuso così la sua conferenza e c'è attesa per le sue semifinali.