Aryna Sabalenka, che elogio a Jasmine Paolini: le parole della numero uno WTA

Considerando anche l’incontro vinto a livello ITF nel 2017 a Ilkley, prima del match disputato al WTA 1000 di Pechino, Jasmine Paolini aveva battuto due volte in carriera Aryna Sabalenka. Impossibile dimenticare il successo ottenuto contro la bielorussa a Indian Wells lo scorso anno.

Quest’oggi, la numero uno del mondo ha pareggiato i conti al China Open imponendosi con il punteggio di 6-4, 7-6( 4) in un’ora e 37 minuti di gioco. Paolini è riuscita a mettere in difficoltà la regina del Tour WTA e solo il tie-break le ha impedito di portare la partita al terzo e decisivo set.

Lo stile di gioco della tennista italiana sembra creare più di un problema a Sabalenka, che ha spesso provato a uscire dallo scambio con soluzioni complicate.

Sabalenka elogia Paolini dopo il match vinto a Pechino

La bielorussa, in conferenza stampa, ha dimostrato di nutrire una profonda stima nei confronti di Paolini.

“Ci eravamo già affrontate in diverse occasioni, quindi conoscevo molto bene il suo gioco. So quello che può fare in campo. Si muove bene e la palla torna spesso nella tua parte di campo contro di lei. Ti costringe a lavorare duramente se vuoi batterla e ottenere la vittoria.

Nel tie-break del secondo set, l'unica cosa che continuavo a ripetermi era: 'Continua a giocare in maniera aggressiva". Sapevo che dovevo dare il massimo se volevo evitare il terzo set. Sono felice di essere riuscita a portare a casa il secondo parziale e chiudere il match.

Penso che lei abbia espresso un ottimo livello, ma nei momenti chiave sono stata brava a trovare il mio miglior tennis. Questa è la cosa più importante" , ha spiegato Sabalenka. La giocatrice classe 1998 affronterà ai quarti di finale Elena Rybakina.

"Contro di lei sono sempre battaglie molto dure, so perfettamente cosa mi aspetta domani. Devo concentrarmi su me stessa, giocare in modo aggressivo e cercare di imporre il mio ritmo il più a lungo possibile. So che posso vincere questa partita.

Ricordo ancora l'ultima volta che ho perso contro di lei( Indian Wells 2023, ndr) , mi sono innervosita un po' in quel caso. La chiave sarà non avere troppa fretta" .