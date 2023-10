Daniil Medvedev: "Voglio vincere un altro torneo quest'anno. Su Jannik Sinner... "

© Fred Lee/Getty Images

Troppo Sinner per Daniil Medvedev, che nella finale dell’Atp 500 di Pechino è costretto ad arrendersi ad un tennista italiano in stato di grazia. Decisivi due tiebreak, in cui il 22enne italiano ha espresso un livello ancora superiore a quello già altissimo messo in mostra per tutta la partita.

A fare la differenza la risposta dell’altoatesino, un’arma su cui invece fa spesso affidamento il tennista russo. Si tratta della prima vittoria in sette occasioni per Sinner, valsa la terza sconfitta in otto finali per il moscovita nel 2023.

In conferenza stampa Medvedev è apparso piuttosto sereno, determinato a conquistare un altro titolo da qui alla fine dell’anno.

Le parole di Daniil Medvedev in conferenza stampa

Il russo ha così analizzato la finale: “Come ho detto ieri, per qualche motivo il campo è molto più veloce nel pomeriggio.

Anche ieri è successo. Non ho perso il servizio nemmeno una volta. Non so perché, ma sia ieri che oggi le condizioni erano piuttosto veloci. Lui ha servito molto bene, io molto bene. Tutto si è deciso nei tie-break, dove lui è stato un po' più bravo di me.

Sia nel tie-break del primo set che in quello del secondo avrei dovuto fare meglio. Purtroppo il tennis può essere così. Spero che la prossima volta che dovrò giocare due tie-break in una finale riuscirò a vincere”.

I 20 titoli di Medvedev sono arrivati in 20 città diverse. “Spero però di poter interrompere questa striscia, perché quest'anno mi restano quattro tornei da giocare e li ho già vinti tutti e quattro.

Come ho detto ieri, in ogni torneo sul cemento, soprattutto sul cemento, in cui non ho ancora vinto, mi piacerebbe conquistarlo. Amo Pechino, è un grande torneo. Amo la Cina, probabilmente ci tornerò in futuro” ha dichiarato il moscovita.

Sul finale di stagione, Medvedev ha le idee chiare. “Credo che tutti siano un po' stanchi. Siamo alla fine della stagione. Allo stesso tempo, so per certo che quando sono in questa forma, raggiungendo le finali e giocando bene, è meglio non perdere questo slancio.

Andrò a Shanghai e cercherò di fare del mio meglio. Penso che le palle siano diverse, non so se i campi saranno diversi, ma avrò bisogno di tempo per adattarmi, non ho ancora visto il sorteggio. Sono in buona forma.

Anche oggi ho sentito che la partita è stata molto buona, c'è stato un grande livello di tennis. Dovevo fare meglio se volevo vincere, ma il livello era ottimo. Voglio continuare a giocare bene in questa stagione.

Non è ancora finita, ci sono molti punti che posso fare. Ora è il momento di andare a Shanghai, dare il meglio di me e sperare di vincere il titolo” ha concluso il campione degli Us Open 2021.