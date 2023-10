Stefanos Tsitsipas smentisce le voci di un possibile cambio di coach

© Fred Lee/Getty Images

Un tunnel da cui non si intravede ancora la luce. Stefanos Tsitsipas sta affrontando una fase davvero molto complicata della sua carriera, soprattutto per quanto riguarda i risultati. Il tennista greco è al momento il numero sei della Race Atp, in piena lotta per raggiungere un posto alle Finals di Torino, ma ha raccolto molti meno punti rispetto alle aspettative.

In un'intervista rilasciata a Tennis Tv, il nativo di Atene ha parlato del suo rapporto con papà Apostolos: "Mio padre sarà sempre con me, anche quando la gente non lo vede nel box. Rimane sempre una parte di me.

Non ho intenzione di cambiare mio padre o di portarmelo via. So che le persone cercano di creare voci e polemiche cercando di distruggere qualcosa di molto stretto che hai con qualcuno. Non sarà mai escluso dalla mia squadra" ha commentato il numero 5 del mondo, che non sembra intravedere la fine della crisi.

Il 25enne ha inoltre parlato di Mark Philipoussis, che ha fatto parte del suo staff tecnico fino a qualche tempo fa: "Non fa più parte della mia squadra. Volevo allenarmi con un allenatore e vedere come sarebbe stato il lavoro, ma ci siamo mossi su onde diverse.

Davvero, ritengo che senza la presenza di mio padre ho perso parte della mia essenza di giocatore, non mi vedevo in grado di adattarmi alle nuove metodologie che Mark stava cercando di applicare" ha affermato.

"My Dad has always been there" 🫶@steftsitsipas reveals his father is back on his coaching team - but his partnership with Philippoussis is over...#RolexShanghaiMasters pic.twitter.com/pbRsIslQG0 — Tennis TV (@TennisTV) October 4, 2023

Ora Shanghai

Stefanos Tsitsipas proverà a reagire nel Master 1000 di Shanghai: nel tabellone principale sarà la testa di serie numero 4.

Il greco attende di scoprire il primo avversario che affronterà al secondo turno: in proiezione il nativo di Atene potrebbe incrociare Cameron Norrie agli ottavi di finale e il russo Andrey Rublev ai quarti. In palio ci sono punti importanti da conquistare in ottica Finals.