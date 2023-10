Gill Gross richiama Rafa Nadal: "Non dovrebbe parlare a nome di Novak Djokovic"

© Roland Garros

La scorsa settimana Rafa Nadal è intervenuto ai microfoni di Moviestar, affrontando diversi argomenti, dal suo recupero, alle sue ambizioni per il futuro. Il focus si è poi spostato irrimediabilmente su Novak Djokovic, che in questa stagione lo ha prima agganciato, e poi superato nel computo dei titoli Slam.

L’affermazione che ha realmente destato polemiche, soprattutto nei fan del serbo è stata questa: “Non sono frustrato per un semplice motivo. Credo di aver fatto tutto il possibile, nei limiti delle mie possibilità, per far sì che le cose per me andassero il più possibile bene.

Novak potrebbe essere frustrato perché vive tutto più intensamente ed è per questo che è il migliore", disse il fuoriclasse di Manacor, facendo alludere che Nole abbia ottenuto tutto quello che ha vinto perché è realmente ossessionato dai record.

Ma poi non sono mancati i complimenti al 24 volte campione slam: “Credo che i numeri siano numeri e le statistiche siano statistiche, e in questo senso penso che abbia numeri migliori dei miei e questo è indiscutibile.

Penso che per quanto riguarda i titoli, Djokovic sia il migliore della storia e su questo non c’è nulla da discutere. Mi congratulo con Novak per tutto quello che sta ottenendo e questo non mi causa alcun tipo di frustrazione.L'ho detto quando ero quello che vinceva più Slam, l'ho detto quando eravamo in parità e lo dico ora che sono indietro.

Non sarò quello che cerca, attraverso una lotta personale, di voler essere ciò che non sono”, concluse.

L'analisi di Gill Gross

Gill Gross, analista di tennis, intervenendo al podcast "Monday Match Analysis", si è ricollegato a quelle dichiarazioni dello spagnolo: “La parte finale avrebbe dovuto essere omessa perché non dovrebbe parlare a nome di Novak.

È qualcosa che Novak può comunicare da solo e forse è vero, forse no, ma non spetta a Rafa dire: 'ecco come si sarebbe sentito Novak se fosse successo questo', giusto?", ha detto, punzecchiando Nadal.

Poi ha aggiunto però i commenti, anche offensivi, che si sono scatenati dopo queste sue dichiarazioni, sono state eccessive: "Penso che le emozioni e la tossicità che si sono scatenate quando si è parlato di questa citazione siano state del tutto inutili, considerando il fatto che se ciò che Rafa ha detto su Novak fosse vero, non sarebbe stato un grosso problema. Onestamente, non dovrebbe essere preso come un insulto o uno shock".