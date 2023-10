Paula Badosa svela il segreto della sua felicità e parla di Stefanos Tsitsipas

© Clive Brunskill/Getty Images

Paula Badosa è fuori dagli schermi della Wta dal torneo di Wimbledon 2023. La tennista spagnola si è infatti ritirata dal Canada Open e dagli Us Open a causa di un infortunio alla colonna vertebrale che la perseguita ormai da mesi.

I tifosi di Paula Badosa confidano in una ripresa il più veloce possibile per rivederla in campo, nel frattempo, la 25enne ne approfitta per condividere indimentcabili momenti con il suo fidanzato, ovvero Stefanos Tsitsipas.

Paula Badosa: tra infortunio e vita privata

Sui social media, Paula Badosa ha risposto a qualcuna delle domande poste dai suoi follower dicendo in che modo gestisce la lontananza dal campo a causa degli infortuni, e spiega: "Beh, con infortuni così lunghi ci sono sempre delle crepe, ma sto gestendo la situazione al meglio che posso”.

Riguardo la sua relazione con il tennista greco e la sua cultura afferma: "Adoro la cultura greca, condivide tante somiglianze con la cultura spagnola. Adoro tutto, non vedo l'ora di conscere ancora di più di questa cultura”.

Sembra dunque che Tsitsipas sia un ingrediente fondamentale nella vita di Paula Badosa attualmente, ed insieme a lui un altro ingrediente essenziale per la ricetta del benessere della tennista sarebbe la positività.

La numero 54 del mondo ha infatti parlato anche del suo mantra per la felicità: "Cerco sempre di vedere il lato positivo delle cose. Ci sono stati momenti nella mia vita che non sono stati cosi, e ci sono giorni peggiori di altri, ma so che questo mi rende più forte e mi dà l'esperienza per imparare a gestirlo meglio ogni volta.

Penso che dobbiamo vivere tutti i tipi di esperienze nella vita per sapere poi cosa si vuole, cosa piace e cosa no. Sono in un momento in cui cerco di concentrarmi su ciò che di buono ho, e soprattutto viviamo tutti il momento, perché oggi non lo vivremo più, quindi godiamone”.

Tsitsipas tornerà in campo al Masters 1000 di Shanghai dopo la brutta sconfitta subita all'esordio al torneo ATP 500 di Pechino contro Nicolas Jarry.