Daniil Medvedev avvisa Jannik Sinner prima della finale: “I precedenti… "

© Emmanuel Wong/Getty Images

Prometteva equilibrio, memori della sfida di Cincinnati di qualche mese fa, la semifinale dell’Atp 500 di Pechino tra Daniil Medvedev e Alexander Zverev. Equilibrio che però in realtà è mancato, con il russo che si è imposto con autorità sul tennista tedesco col punteggio di 6-4 6-3 e ha conquistato la sua ottava finale del 2023.

In conferenza stampa, il russo si è detto molto soddisfatto della sua prestazione e soprattutto del suo servizio, continuando ad alimentare la controversia sull'idoneità delle palline utilizzate nel torneo.

Le parole di Daniil Medvedev

Il tennista moscovita ha avuto ancora da ridire sulle palline utilizzate nel torneo.

“La differenza oggi, con il tetto chiuso, l’ho notata già colpendo le palle con Sascha nel riscaldamento, ed ho pensato: 'Wow, è davvero più veloce di ieri e dei giorni precedenti' La palla scivolava lungo il campo.

In generale, oggi è stata una giornata in cui si potevano fare uno o due buoni colpi, e poteva essere sufficiente per vincere lo scambio, che secondo me dovrebbe essere il tennis dei campi duri. Con il tetto aperto è diverso.

È una palla lenta con un campo duro, non veloce con un campo duro normale. Poi, come con Ugo o Alex, ti sembra di giocare contro un muro. Non riesco a immaginare cosa si provi a giocare contro di me. Non credo che sia un bene perché ho problemi alla spalla, al gomito e al polso.

Oggi è stato diverso ed è stato fantastico. Speriamo di trovare una soluzione per le palle e i campi” ha polemizzato Medvedev. Sulla partita con Zverev. “Ogni volta che giochiamo contro Sascha è piuttosto combattuta.

È un match difficile, è molto raro che io riesca a battere Sascha con un punteggio simile. Ha avuto palle break in entrambi i set. Il match potrebbe essere andato diversamente. Non c'era nulla da cambiare dopo Cincinnati, solo giocare meglio e cercare di ottenere le palle break.

Dopo la partita gli ho detto: "Chi ottiene la prima palla break nel nostro incontro di solito perde". È stato divertente” ha commentato il numero tre del mondo. Medvedev ha infine commentato la prossima sfida con Sinner, contro il quale è imbattuto nei sei precedenti.

“Contro Jannik finora sono andato abbastanza bene negli scontri diretti, ma abbiamo avuto partite diverse. Lui è ancora molto giovane e in ogni partita impara. Dall'ultima volta che abbiamo giocato è riuscito a vincere il suo primo Masters 1000. È una grande iniezione di fiducia” ha concluso il russo.