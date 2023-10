Aryna Sabalenka critica le palline al Wta 1000 di Pechino: "Sono pesanti"

© Emmanuel Wong/Getty Images

È partito nel migliore dei modi il cammino di Aryna Sabalenka, da numero uno al mondo, nel tabellone principale del Wta 1000 di Pechino. La bielorussa, nonostante qualche difficoltà di troppo, ha battuto in due lottati set la britannica Katie Boulter (7-5, 7-6) e si è garantita il passaggio agli ottavi di finale.

In conferenza stampa la nativa di Minsk ha espresso grande soddisfazione per il successo non facile ottenuto: "Aver vinto questa partita in due set è molto importante, perché ero in svantaggio in entrambi i parziali.

Negli anni ho imparato a gestire meglio le situazioni estreme, niente di quello che può succedere mi sorprende più e so concentrarmi sul punto successivo e dimenticare i miei errori" ha rivelato la chiave principale che le ha consentito di non allungare ulteriormente il match e avanzare al prossimo round.

Poi ha aggiunto davanti ai media, analizzando il confronto: "Prima di concentrarmi sul colpire la palla più forte che potevo con il dritto, nessuno mi spiegava bene tutte le varianti tattiche che potevo applicare. So che quando colpisco forte la maggior parte dei miei avversari deve bloccare i miei colpi, ma facevo anche troppi errori e questo mi frustrava.

Tutto è cambiato quando mi hanno consigliato di dare più effetto alla palla, di cercare cambiamenti di altezza in certi momenti. Ho lavorato molto su questo ed è fantastico vedere i risultati che arrivano" ha ammesso.

Critica alle palline

Aryna Sabalenka si è poi lamentata della scelta delle palline: "Storicamente ho sempre giocato molto bene in Cina, dovendo superare sfide tremende che mi hanno rafforzato come persona e come tennista.

Il sostegno della gente qui è grande, mi fanno sentire molto amata. Preferirei giocare con altri tipi di palline su questa superficie, perché dopo un paio di game diventano molto grandi e pesanti, rendendo il gioco molto lento.

È difficile muovere la pallina e colpire vincenti, anche se per fortuna può avvantaggiarmi" ha sottolineato la tennista bielorussa in conferenza stampa.