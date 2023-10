Petra Kvitova, polemica con la Wta: "Doveva esserci un'opzione più giusta"

© Fred Lee/Getty Images

Petra Kvitova non ha gradito il trattamento ricevuto dagli organizzatori del 1000 di Pechino. La tennista ceca, dopo la sconfitta rimediata al secondo turno contro Ljudmila Samsonova, si è lamentata con la Wta del programma di gare che è stato stilato nella giornata di domenica e lunedì.

Ecco la contestazione lanciata dalla 33enne su Twitter, ricevendo molto consenso da parte dei fan: "Non è proprio ideale finire la mia partita al China Open all'una di notte e poi tornare in campo alle 17:30 del giorno successivo" ha fatto notare la vincitrice quest'anno del Miami Open.

La vincitrice di 2 titoli del Grande Slam (entrambi a Wimbledon nel 2011 e 2014) ha inoltre aggiunto: "Alcuni match del primo turno dovevano ancora essere giocati. Ho sempre praticato questo sport con enorme rispetto e raramente parlo in modo così aperto, ma questa volta mi sento fortemente...".

Kvitova ha concluso con questa frase il suo pensiero sui social: "Doveva esserci stata un'opzione più giusta. Per favore, trattate meglio per i vostri giocatori" ha rimarcato la giocatrice nativa di Bilovec, taggando la Wta.

