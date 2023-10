Iga Swiatek non è d’accordo con Aryna Sabalenka: "Regola intelligente"

© Fred Lee/Getty Images

“È stato davvero un ottimo esordio. Adoro giocare su questo campo e sono felice di aver conquistato il turno successivo qui a Pechino. Credo di essere stata abbastanza paziente nel corso della partita, qualità necessaria quando affronti una giocatrice come lei.

Sono contenta di aver trovato il mio equilibrio: volevo giocare con intensità ma senza commettere troppi errori” . Il cammino di Iga Swiatek al WTA 1000 di Pechino è iniziato con una convincente vittoria - l’incontro è terminato con il punteggio di 6-4, 6-3 - ai danni di Sara Sorribes Tormo.

Al secondo turno, la polacca troverà dall’altra parte della rete Varvara Gracheva.

Swiatek non la pensa come Sabalenka: "Regola bye intelligente"

“Non è mai facile iniziare un torneo, soprattutto quando siamo nella parte finale della stagione.

Credo che le condizioni siano leggermente più semplici da gestire rispetto a Tokyo, quindi è un cambiamento che va verso la giusta direzione. La mia prossima rivale è Gracheva. Ci siamo affrontate nei tornei junior, lei è una giocatrice molto solida.

Non so cosa aspettarmi, il tennis è abbastanza imprevedibile. L'unica cosa su cui ho influenza è il mio gioco e la mia mentalità, quindi sarò concentrata al 100% su quello che voglio fare" , ha spiegato Swiatek in conferenza stampa.

L'ex numero uno WTA ha poi espresso la sua opinione sulla questione bye che ha fatto molto discutere negli ultimi giorni. La polacca non è d'accordo con quanto affermato da Aryna Sabalenka. "Non ho commentato ancora questa regola, perché è la prima volta che succede una cosa del genere.

Mi sembra una regola intelligente. Ho disputato tornei in cui sono arrivato molto lontana e so cosa significa scendere in campo nell'evento successivo senza tempo per riposarsi e prepararsi. Penso che la regola vada bene e abbia senso.

So che ci sono state polemiche, ma voglio concentrarmi solo sul mio tennis. Non mi interessa se devo giocare una partita in più" .