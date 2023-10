Daniil Medvedev: "Voglio vincere tutti i tornei sul duro. Sulle palline dico questo"

© Emmanuel Wong/Getty Images

Daniil Medvedev continua la sua marcia a Pechino. Il russo ha battuto questa mattina con non poche difficoltà il francese Hugo Humbert, imponendosi con il risultato di 6-4 3-6 6-1. Al prossimo turno, le semifinali, il numero tre del ranking incontrerà Alexander Zverev, che ha superato Nicolas Jarry.

Il 27enne nativo di Mosca come sappiamo è considerato degli specialisti dei campi in cemento, in virtù dei grandi risultati ottenuti in carriera su questa superficie. Medvedev ha raggiunto almeno le semifinali in tutti i 19 tornei ATP 500, Masters 1000 e Grandi Slam sul duro.

Numeri che una ristrettissima cerchia di tennisti può dire di aver raggiunto. L’ex campione Us Open ha poi parlato in conferenza stampa, trattando diversi argomenti: “Ho vinto il terzo set 6-1 avendo perso il servizio, non è normale.

Siamo stati così tutto l'anno, ma queste palle non sono facili da giocare sul campo duro. Fin dal riscaldamento ho visto che era difficile per me avere un certo controllo, poi è iniziata la partita e ho visto che era difficile per lui come per me", ha detto.

Poi ha continuato: "Giocare con queste palle è come essere sulla terra battuta, sono molto lente. Questa partita sarebbe stata impossibile per me da vincere con le palle normali, ma sono felice di essermi adattato e di essere riuscito ad alzare il mio livello nei momenti decisivi", ha detto il russo, con grande orgoglio

L'obiettivo prefissato da Medvedev

Poi ha svelato un obiettivo personale: "So che i miei 20 titoli sono stati vinti in città diverse.

Vorrei continuare ad aggiungerne altri, ma anche difendere alcuni dei miei successi. Mi piacerebbe anche concludere la mia carriera avendo vinto tutti i tornei più importanti giocati sui campi duri", ha detto. La polemica del tennista russo verso le palline, non è di certo iniziata oggi.

Daniil si era espresso così negli scorsi mesi, denunciando anche degli infortuni: "Con le palline degli Australian Open ho avuto un feeling terribile. Mi sono infortunato al polso prima di giocare con Korda. Pensavo fosse un problema mio, ma ho parlato con altri tennisti e c'erano diversi infortuni ai gomiti, ai polsi e alla spalla. Penso che le palle siano responsabili".