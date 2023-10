Veronika Kudermetova trionfa a Tokyo: "Ho vissuto momenti difficili. Ora sono felice"

© Koji Watanabe/Getty Images

Dopo quasi due anni e mezzo, nello specifico dal torneo WTA di Charleston, Veronika Kudermetova è tornata a vincere un titolo nel circuito maggiore. La giocatrice russa ha vissuto una settimana da sogno a Tokyo e ottenuto vittorie tanto prestigiose quante lottate.

Il suo cammino al Toray Pan Pacific Open Tennis è iniziato con la sfida contro Harriet Dart, chiusa in due set. Un doppio 6-3 inflitto a Kayla Day, le ha permesso di raggiungere ai quarti di finale l’ex numero uno del mondo Iga Swiatek.

La polacca sembrava aver ristabilito le gerarchie al termine del secondo parziale, terminato 6-2 in suo favore, ma Kudermetova è stata brava a non mollare e ha giocato con maggiore precisione i punti chiave del set decisivo.

Veronika Kudermetova trionfa a Tokyo: "Sono davvero felice"

In semifinale si è poi aggiudicata il derby russo con Anastasia Pavlyuchenkova imponendosi ancora in tre set. Kudermetova ha infine completato il capolavoro superando la testa di serie numero due Jessica Pegula con un netto 7-5, 6-1.

"Sono davvero felice, perché non era un periodo facile per me: ho vissuto momenti davvero difficili. Ora sono davvero felice e motivata in vista delle prossime settimane" , ha rivelato la russa al sito ufficiale della WTA.

Kudermetova si è soffermata sulla finale con Pegula e ammesso: "Jessica è una grande giocatrice, una vera combattente e credo di essermi preparata bene a questo incontro. Nel primo set, quando eravamo sul 5-5, mi sono detta: 'Veronika, devi solo combattere, devi solo fare tutto ciò che puoi per vincere' .

Ed è quello che ho fatto" . Per Kudermetova si tratta del secondo titolo conquistato a livello WTA. Proprio in virtù del percorso intrapreso a Tokyo, la russa ha ricevuto un bye al WTA di Pechino, l'ultimo 1000 della stagione.

All'esordio troverà dall'altra parte della rete una tra Lesia Tsurenko e la giocatrice di casa Lin Zhu. La prima testa di serie presente nella sua parte di tabellone porta il nome e il cognome di Coco Gauff.