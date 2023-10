Aryna Sabalenka si sfoga in conferenza stampa: "Penso che non sia accettabile"

© Fred Lee/Getty Images

Aryna Sabalenka si presenta da numero 1 del mondo al Wta 1000 di Pechino. Dopo la finale degli Us Open, la bielorussa ha scavalcato Iga Swiatek in vetta al ranking Wta e si prende la prima posizione anche del tabellone del torneo cinese.

“Non è diverso”, dice a tal proposito la campionessa Slam nella conferenza stampa che precede il suo esordio: “Come ho detto prima, è fantastico raggiungere questo obiettivo, ma non è qualcosa a cui sto davvero pensando.

So che, se avrò intenzione di contribuire con il mio tennis e se giocherò al meglio che posso e lotterò per questo, rimarrò lì. Quindi sento di non dovermi concentrare sulle qualifiche. Non c'è alcuna pressione aggiuntiva.

Niente è cambiato. Ero la numero 2 e ora sono la numero 1, non è una grande differenza”. La tennista ha voluto rispondere anche alla polemica sul bye, nata dopo la vicenda di Tokyo che ha coinvolto la sua avversaria nella finale degli Australian Open, Elena Rybakina.

“Non capisco la regola. I giocatori che hanno dei bye per aver giocato le semifinali in un torneo inferiore ricevono un bye in un torneo da 1000, non lo capisco. Penso che tu debba guadagnarti quei bye. Devi farlo per la costanza del tuo gioco, non solo per aver giocato bene in un torneo.

Te lo devi meritare, ecco perché non la capisco e non sono d'accordo. Sono contento per le giocatrici che ce l'hanno fatta, ma penso che questo non sia accettabile. Spero che la stessa cosa non si ripeta più tardi”, ha detto Aryna Sabalenka.

Le parole sul torneo

Sul torneo di Pechino, invece, la numero uno del mondo ha solo parole di elogio in conferenza stampa, dopo la vittoria al primo turno contro Sofia Kenin. “Mi sento benissimo e le condizioni erano davvero fantastiche.

Sento che si adatta davvero al mio gioco. Direi che il campo Diamante è più lento rispetto al resto dei tornei sul cemento. Mi piace avere questa pausa per realizzare i miei scatti”, conclude la finalista degli Us Open.