"È stato strano": Coco Gauff svela cosa è successo dopo gli Us Open

© Fred Lee/Getty Images

Il 2023 e soprattutto gli ultimi mesi sono stati abbastanza particolari per la giovane e talentuosa tennista americana Coco Gauff. Da anni si parla della tennista come di un talento, una delle tenniste chiamate a diventare l'erede di Serena Williams e negli ultimi mesi Coco si è finalmente sbloccata.

Solo una sconfitta nelle ultime ultime 20 sfide e la diciannovenne ha vinto diversi tornei, a partire dal Citi Open di Washington fino al Masters 1000 di Cincinnati e soprattutto gli Us Open 2023. Il primo Slam della carriera con la tennista che ha battuto in finale la neo numero uno al mondo Aryna Sabalenka.

Un grande momento con Coco che ha trionfato ottenendo il titolo più importante nel torneo della sua città, quello a cui assisteva dagli spalti quando era piccola. Dopo qualche settimana di riposo la tennista tornerà in campo questa notte e affronterà nel China Open la russa Ekaterina Alexandrova.

In una recente intervista Coco ha parlato di cosa è successo dopo la vittoria e di come ha deciso di prendersi qualche giorno di pausa per il successo. Ecco le sue parole, nello specifico: "Onestamente è stato tutto un po' strano, parliamo di una delle cose più importanti della tua vita, poi torni a casa e fai le pulizie o le faccende di casa come nulla fosse".

Sono ormai due anni che Coco puntava a vincere uno Slam, già lo scorso anno ha subito l'onta di una sconfitta cadendo in finale contro Iga Swiatek (Roland Garros 2022) e ora ha realizzato come ha affrontato il più grande successo della sua carriera: "Ho deciso di prendermi una settimana di pausa dal tennis, la più lunga da quando gioco a questo sport.

È stato strano stare senza niente da fare, poi ho fatto una piccola festa con famiglia e amici che non vedevo da tempo. Ma a dire il vero non vedevo l'ora di ripartire, una settimana senza giocare per me è davvero tanto tempo". Ora è rientrata e Coco è pronta per il China Open.