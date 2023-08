Murray stizzito con gli Slam: "Questa situazione non fa bene a nessuno"

© Vaughn Ridley / Getty Images

Gli Us Open sono alle porte e siamo ormai nella parte finale di questa intensa stagione. Si è giocato tanto, forse troppo secondo alcuni e non tutti nel circuito sono molto felici. L'ex numero uno al mondo Andy Murray si è sfogato in queste ore ai microfoni di Tennis Majors, ha rilasciato pesanti dichiarazioni ed è apparso quasi stufo di un sistema che non piace a tanti.

Andy si è ritirato nel Masters 1000 di Toronto prima della sfida contro il nostro Jannik Sinner (poi vincitore del torneo), non ha partecipato a Cincinnati e alcuni avevano messo in dubbio la sua presenza a New York.

Non è così, Andy è pronto a tornare e identificarsi come uno dei tennisti più insidiosi nel circuito. Ecco le sue parole e la sua interessante polemica verso i vertici Atp: "Questo calendario non fa bene a nessuno, ma ogni volta che qualcuno di noi si lamenta ci dicono di andare a lavorare in fabbrica e che siamo fortunati.

E io lo so, noi siamo fortunati a giocare a tennis, ma giocare fino alle 4 del mattino non aiuta nessuno, soprattutto quando poi tutti devono rientrare a casa e solo il 10 % del pubblico resta per vederti". Andy rincara la dose e spiega: "Negli altri sport questo non succede, d'altronde parliamo di una cosa chiaramente sbagliata e si tratta solo di soldi perché a chi gestisce i tornei non interessa nulla dei tennisti.

Fanno tutto per pure ragioni economiche". Tra le tante cose Murray ha fatto riferimento alla sfida contro Kokkinakis degli Australian Open, durata tantissimo e finita alle 4 del mattino, poi ha provato a dare la soluzione: "Se vuoi iniziare il turno serale alle 19,30 si può accettare ma per due match femminili.

Con il maschile puoi fare solo un match, a meno che non inizi abbastanza prima. Questo vale anche per Wimbledon dove devono cominciare prima al mattino e devono eliminare le pause troppo lunghe tra un match e l'altro". Infine Andy ha parlato delle sue condizioni e ha rassicurato: "Gli ultimi cinque o sei giorni sono stati buoni, non ho avuto problemi al servizio e con i movimenti". Murray debutterà contro Corentin Moutet al primo turno di Flushing Meadows.