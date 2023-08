Dal pensiero su Break Point alle critiche al calendario: le parole di Swiatek

Per Iga Swiatek, vince un quarto di finale e accedere a un’altra semifinale di un grande torneo come il WTA Cincinnati è normalità. Così come è farlo battendo la finalista di Wimbledon Marketa Vondrousova con il risultato di 7-6, 6-1.

Per questo motivo, quando arriva in conferenza stampa, l’argomento principale diventa le critiche che sono arrivate dopo l’uscita della seconda parte di Break Point. “C'erano alcune cose che ho pensato che abbiano modificato e le persone hanno frainteso a volte delle situazioni nell'episodio. Noi abbiamo già parlato con Netflix di queste cose.

Vorrei che potesse essere fatto in modo leggermente diverso. Sì, c'è stato molto odio dopo l'uscita dell'episodio. Questa è un'altra cosa che mi ha convinto di non farlo più, che non he ho bisogno in questo momento, in questa fase della mia carriera.

Vorrei che le persone non giudicassero così tanto perché uso il sarcasmo a volte”. “I miei capelli sono davvero caotici. Deve essere un taglio perfetto perché, se no, non posso davvero controllarlo.

In realtà sono un atleta e ho intenzione di adattare il mio taglio di capelli al tennis, quindi questa è la realtà. Ma, sì, nel complesso le persone stanno davvero giudicando. Mi dispiace anche parlarne.

Non credo che dovremmo parlare così tanto di capelli, ma…”, dice sorridendo la numero uno del mondo.

Il calendario

Spazio, però, anche al tennis e soprattutto al calendario. Perché a Cincinnati, tra tabellone maschile e femminile, i ritiri si sono susseguiti in maniera massiccia.

Colpa del calendario? “Penso che sia sempre più difficile”, esordisce Swiatek. “Abbiamo meno tempo tra un torneo e l'altro da recuperare. Penso che lo sarà piuttosto estremo il prossimo anno se tutti i 1000 tornei saranno spalmati su quasi due settimane.

Quindi non penso che sia una coincidenza. Penso che sia un segno per WTA e ATP di prendersela comoda con noi. Non sono sorpresa perché, sì, questo swing è difficile, soprattutto con i ritardi e il meteo che ha incasinato il programma a Montreal. È difficile riprendersi dopo due partite al giorno”, ha concluso la campionessa Slam.