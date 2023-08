Swiatek: "Soddisfatta della vittoria. Ho molta fiducia rispetto agli scorsi anni"

Davvero un'ottima prestazione della numero uno al mondo Iga Swiatek contro la 'padrone di casa' Danielle Collins. La polacca lascia solo un game all'avversaria e ha ottenuto il pass per il turno successivo dove affronterà la cinese Zheng.

In conferenza stampa Iga è apparsa molto concentrata e soddisfatta e ha rilasciato le sue dichiarazioni: "Sicuramente ho offerto un match molto solido e sentivo fin dall'inizio che stavo facendo pochi errori. Sono davvero soddisfatta di non aver concesso quasi nulessij gratuito.

Potrei analizzare meglio la sfida ma sono consapevole che è stata un'ottima prova e sono solo felice di aver passato il turno senza particolari problemi". Iga e Danielle si sono affrontate anche la settimana scorsa a Montreal, un match totalmente diverso dove la polacca soffrì molto e chiuse solo in tre combattuti set.

A riguardo Iga ha chiarito: "Sono entrata in campo senza tante aspettative, ero consapevole di essermi allenata poco dal mio arrivo qui a Cincinnati, non ho pensato poi al clima o alle condizioni del tempo, è normale che non potevo abituarmi dopo così poco tempo.

Per me la priorità è recuperare bene e presentarmi nei tornei al massimo della forma, essere in buone condizioni fisiche. Poi, cercherò nel corso del torneo di migliorare le mie condizioni e sensazioni, ovviamente se possibile.

Di sicuro sapevo che non sarebbe stata facile oggi, ma è andata piuttosto bene e proverò a giocare così anche nel prossimo turno. Cincinnati non è un torneo semplice per me? Si, è vero (sorride).

Sia a Montreal che Cincinnati ho sempre faticato anche se nel 2019 - ero giovanissima - giocai un ottimo torneo e provenivo dalle qualificazioni. Ora ovviamente è una situazione totalmente diversa ma questa vittoria mi regala fiducia.

È più facile lavorare quando vedi che tutto va secondo i tuoi piani e sono felice che finora sto giocando meglio qui".Iga ha parlato poi della sua preparazione fisica, dopo una domanda riguardante i suoi straordinari movimenti: "Beh, sai, semplicemente sono anni di lavoro.

È difficile descriverlo ma Maciej (il suo preparatore) è un grande specialista e senza di lui non sarei in questa posizione. Lui conosce tutto del mio corpo ed è il migliore per conoscere quale pratica devo fare.

In ogni caso stiamo lavorando duramente perché voglio restare sempre fresca per i matgu nel circuito. Ora la priorità è il lavoro verso gli Us Open ed è bello sapere che sono una delle migliori tenniste fisicamente nel circuito Wta. Photo Credit: Twitter Omnium Banque National Montreal