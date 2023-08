Monfils riflette su un possibile ritiro: "Spero di giocare ancora per un pò"

(Provided by Tennis World Italia)

Gael Monfils non è mai banale, sia in campo che nelle dichiarazioni fuori dal rettangolo verde. Il tennista francese, che compirà 37 anni a settembre, sta pian piano recuperando dal problema al tallone che l’ha tenuto fuori nell’ultima stagione ed ha decisamente condizionato le sue prestazioni, con un crollo anche nel ranking mondiale, di cui attualmente il francese occupa la 275esima piazza.

Nelle ultime settimane però Monfils è sembrato in ripresa, conquistando qualche successo importante come quello su Alexandar Bublik al primo turno dell’Atp 500 di Washington.L’ex numero 6 del mondo ha sfruttato il ranking protetto per poter essere inserito nel tabellone principale del Canadian Open in programma a Toronto.

In un'intervista a Racquet Magazine, il francese ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni sul suo futuro e sulle possibilità di essere ancora competitivo.

Monfils ha ancora fame di vittorie: “La fiamma è ancora accesa”

Monfils ha parlato della spettacolare vittoria di qualche mese fa in cinque set al primo turno del Roland Garros contro Baez, argentino 14 anni più giovane di Gael.

“È sempre incredibile avere queste partite, spero che non sia l'ultima. Spero di averne ancora un po' prima di smettere” ha dichiarato il tennista transalpino.Sul futuro del tennista 36enne regna l’incertezza.

“Non so cosa sarà per molte ragioni. L'età, le esigenze mentali e fisiche del rientro da un infortunio. Dal punto di vista fisico, ovviamente, siamo tutti pronti a lavorare e ad essere disciplinati, ma dal punto di vista mentale, tornare a questo processo duro quando si invecchia è più difficile.

Inoltre, i giovani stanno giocando molto bene, è molto difficile competere con loro. Spero che si tratti di qualche anno, ma può anche essere meno. Sono pronto per entrambe le cose” ha rivelato il francese, che ha aggiunto: “sento di essermi divertito molto.

Sento che il tennis è una gioia, è il mio spazio di gioia. Mi piace molto giocare i grandi match. Sento di poter ancora competere nei momenti importanti e credo che sia questo che mi motiva a cercare di andare là fuori e ottenere una o due vittorie in più.

Questo mi motiva, la fiamma è ancora accesa”.L’obiettivo di Monfils è quello di tornare a vincere un torneo. “Direi che non ho mai vinto un torneo a questa età, quindi sarebbe fantastico vincerne uno in questa fase della mia carriera.

Sarebbe fantastico. A parte questo, i miei obiettivi sono un po' diversi: tornare a un buon livello e poter competere ogni settimana. Sarebbe bello essere al 100% ogni settimana” ha concluso il francese.Photo Credit: Getty Images