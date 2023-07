Milos Raonic non si arrende: "Sono orgoglioso di me stesso"

(Provided by Tennis World Italia)

“Volevo tornare a giocare in Australia: le aspettative sarebbero state basse. Ma mi sono infortunato di nuovo e ho parlato con il mio team. Il mio fisico avrebbe potuto subire il peso della terra battuta. Non avrebbe avuto senso disputare Indian Wells e Miami per poi saltare altri tre mesi.

Quindi la cosa più logica da fare era tornare a Wimbledon” . Milos Raonic è tornato a disputare un match ufficiale al torneo di s-Hertogenbosch a due anni dall’ultima volta. L’infortunio al tendine d'Achille aveva messo in allarme tutti i suoi fan e alimentato le voci su un possibile ritiro.

Il canadese, invece, ha lavorato duramente per riprendere il suo cammino nel mondo del tennis.

Raonic: "Sono orgoglioso di me stesso"

“Sono molto orgoglioso di me stesso. Volevo giocare ad alti livelli al rientro e l'ho fatto.

Sapevo che se il mio corpo avesse risposto positivamente, il mio tennis sarebbe tornato.In effetti, dovevo solo risolvere i miei problemi fisici. So che posso giocare bene per due giorni. Ma posso farlo anche il giovedì e il venerdì? Questa è la chiave di tutto: in questo momento mantenere il livello fisico è la parte complicata" , ha spiegato Raonic in un'intervista esclusiva rilasciata a Open Court.

Il canadese si è affidato a una dieta piuttosto particolare. "Ho mangiato solo una bistecca al giorno per quasi quattro settimane all'inizio dell'anno; fino a quando ho perso abbastanza peso per ricominciare a mangiare normalmente.

Sapevo che avrei perso parte della mia muscolatura, ma aumentare la massa muscolare non è mai stata una priorità. La maggior parte delle lesioni hanno riguardato la parte inferiore del corpo, quindi la soluzione era portare meno peso sulle spalle" .

Dopo aver battuto Dennis Novak all'esordio a Wimbedon, Raonic ha perso in quattro set contro la testa di serie numero 16 Tommy Paul. Il canadese tornerà in campo al National Bank Open di Toronto, evento in programma dal 7 al 13 agosto. Photo Credit: atptour.com