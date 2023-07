Benoit Paire diretto: "Alle Olimpiadi solo su PS5. Aprire Onlyfans? Dico..."

(Provided by Tennis World Italia)

Il tennista francese è uno dei tennisti più interessanti del circuito Atp. Non è sicuramente il più vincente, ma nel corso della sua carriera ha dimostrato più volte di aver grande talento e di essere l'emblema delle parole genio e sregolatezza.

Ex numero 18 al mondo Paire è scivolato nettamente in classifica ma ha provato negli ultimi tempi a rimettersi in sesto e si è reso protagonista di qualche vittoria nel circuito Challenger. Possiamo annoverare la vittoria a Puerto Vallarta, in Messico, e quella recente in Italia a San Benedetto del Tronto.

Nell'ultima settimana Benoit ha invece partecipato all'esibizione Ultimate Tennis Showdown, evento tenutosi a Los Angeles. Con lui tanti altri tennisti, basti pensare agli americani Taylor Fritz, Frances Tiafoe e Ben Shelton fino ad arrivare ad Alexander Bublik, Diego Schwartzman e il connazionale di Benoit Gael Monfils.

Un torneo che ha destato molto interesse negli States. Paire è stato simpatico e sincero nel parlare di tanti temi con i fan, a partire da cose più scherzose fino a parlare del suo futuro. Zero vittorie nelle esibizioni ma a Benoit non manca la voglia di scherzare e ha dichiarato: "Aprirmi account Onlyfans? Il mio sedere non è così bello", chiosando tra le risate generali.

E sulla possibilità di partecipare alle Olimpiadi di Parigi del prossimo anno è ancora più netto: "Si, ma solo eventualmente nel gioco 2024 della PlayStation 5". Poi sul futuro: "Sono felice quando gioco e sono felice quando sono a casa.

Il mio obiettivo è tornare tra i primi 100 e poter giocare i tornei che amo nella prossima stagione". Finalmente Benoit sembra essere tornato ad un buon livello dopo che lo scorso anno ha evidenziato numerosi problemi in campo e problemi (confessati da lui stesso) di salute mentale.

Il tennista ha proseguito: "Sento di essere al livello giusto e ora la testa deve seguirmi. Sono contento degli sforzi che sto facendo da tempo, quest'anno è un periodo di transizione. Sto cercando di dare il massimo in questo periodo e il mio obiettivo è tornare a giocare interamente la prossima stagione", ha chiuso in questo modo. Photo Credit: Official Instagram Benoit Paire