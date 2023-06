Kerber punta ancora in alto: “Grandi aspettative, non torno solo per giocare”

C’è chi il passare dell’età non lo accetta e si sente ancora di competere e chi, di contro, pensa di chiudere la propria carriera con qualche anno d’anticipo per dedicarsi ad altro. Da un lato c’è un’autentica veterana del circuito WTA come Venus, che a 43 scende ancora regolarmente in campo; dall’altro Angelique, che all’attuale età della campionessa americana si vede in un’altra veste.

La tedesca - ex numero uno del mondo - ne ha parlato in una intervista alla Bild, la quale comunque ci ha tenuto a complimentarsi con Williams per quanto sta facendo: “Tanto di cappello a quello che fa [Venus Williams].

Ha ancora questa passione, ma giocare ancora a 43 anni non è esattamente il mio piano. Quindi, probabilmente, mi dedicherò più al ruolo di allenatrice, anche se è ancora un po' presto per queste considerazioni, visto che i miei obiettivi ora sono quelli di vedere quale sarà il mio ruolo nel tennis più avanti, ma probabilmente non come giocatrice attiva a 43 anni” .

Dagli Slam alle Olimpiadi di Parigi: i piani di Kerber

Puntando lo sguardo sulla sua di carriera e sui suoi piani futuri, Angelique Kerber ha sicuramente intenzione di tornare in sella. La tennista tedesca è ferma dalla scorsa estate per ovvi motivi (a febbraio è diventata mamma), ciononostante la sua idea di scendere di nuovo in campo ancora per qualche tempo non è mai stata in discussione.

Anzi, Kerber vuole tornare ma per essere competitiva e non solamente per il gusto di giocare, come lei stessa ha dichiarato in una intervista alla Bild: “Ho grandi aspettative su di me, questo non è cambiato.

D'altra parte, sono anche consapevole di quanto possa essere lunga la strada del ritorno, non voglio tornare solo per giocare. Sarebbe un atteggiamento sbagliato, non devo più dimostrare niente a nessuno” . E a proposito del ritorno in campo, Kerber ha illustrato quale potrebbe essere la sua programmazione: “In questo momento mi sto prendendo il tempo necessario per rimettermi in forma.

Probabilmente quest'anno potrei giocare Wimbledon e gli US Open, ma non al livello che immagino. L'obiettivo sono i tornei dello Slam, è per questo che sto lavorando. E naturalmente i Giochi Olimpici del 2024 a Parigi”, ha concluso Kerber. Photo Credits: Jared Wickerham/BNP Paribas Open