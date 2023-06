Venus Williams spiazza tutti: "Sorpresa che Camila Giorgi non sia numero uno"

. A dimostrarlo è stata, che al Wta 250 di Birmingham è riuscita a tornare alla vittoria dopo quasi due anni. Al termine di 3 ore e 15 minuti di grandissima battaglia, la statunitense ha superato l'italianacon l'incredibile punteggio finale di 7-6, 4-6, 7-6, regalandosi una giornata davvero magica.

Nonostante una condizione fisica difficile (gamba destra con una vistosa fasciatura), l'americana ha retto i durissimi scambi con l'azzurra ed è stata capace di avere la meglio nel decisivo tie-break del terzo set.

Un successo storico per la 43enne, che adesso proverà a non fermarsi per conquistare un posto nei quarti del torneo sull'erba inglese.

Venus spiazza tutti a fine match

La tennista californiana non credeva ai suoi occhi e nell'intervista in campo, ai microfoni di Wta Tour, ha deciso di pungere con ogni probabilità la sua avversaria: "Sono sorpresa che Camila Giorgi non sia la numero uno al mondo" ha affermato con una risata la statunitense, spiazzando praticamente tutti.

Una sorta di 'provocazione' dell'americana probabilmente per un piccolo episodio avvenuto durante la partita: Venus è scivolata nel corso di uno scambio, cadendo male, e Camila ha esultato dopo aver ottenuto il punto (guarda il video).

Le due si sono comunque strette la mano alla fine dell'interminabile lotta. "Pensavo che la partita potesse finire da un momento all'altro con uno dei suoi vincenti. Mi ha spinto a essere migliore di quanto pensassi di poter essere, non mi sentivo così da molto tempo e mi è mancato molto.

È bello alla fine aver vinto la partita" ha commentato l'americana. Williams contentissima anche di come sia riuscita a servire nel confronto, toccando nuovamente i 200km/h: "Quando ho visto che stavo servendo di nuovo a quella velocità, non potevo crederci" ha concluso, sempre con il sorriso stampato sulle labbra. Photo credit: Getty Images.