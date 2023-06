Lloyd accusa Nadal e Federer: "Non credo nemmeno per un secondo alle loro parole"

Esattamente una settimana fa Novakha alzato il suo 23esimo titolo slam, 3° al Roland Garros . Un traguardo straordinario che gli ha permesso di scavalcare nella classifica dei primati all time Rafaela 22, con il quale condivideva il record da gennaio.

Vincere l’ennesimo major della sua carriera ha significato tanto per il serbo, che per la prima volta da professionista ha potuto mettere testa davanti in questa incredibile classifica, ricevendo ulteriori consensi nella corsa al riconoscimenti di Goat del Tennis.

Un risultato incredibile che però non appaga ancora il tennista di Belgrado, che ha ancora altri risultati prestigiosi da inseguire, primo fra tutti il tanto sognato Calendar Grande Slam, impresa riuscita nella storia solo a Rod Laver, e che lui stesso ha sfiorato due anni fa, prima di arrendersi in finale all’ultimo atto a Daniil Medvedev, a New York.

Insieme allo spagnolo e Roger Federer, ha riscritto la storia di questo sport, aggiornando qualsiasi tipo di statistica fosse stata inventata dai loro predecessori.

John Lloyd accusa Nadal e Federer

Il numero uno al mondo non ha mai nascosto, nemmeno davanti alle telecamere, quanto queste continue sfide da raggiungere e record da migliorare aumentassero la sua fame da vittoria.

Il tennista di Belgrado ha ammesso in più riprese che gli altri due componenti dei ‘Big Three’ lo hanno continuamente spronato a far meglio ed a superare i suoi limiti. L’ex tennista britannico John Lloyd, ha voluto partecipare al dibattito sul GOAT in una conversazione con Tennis Channel: “Una delle cose che mi piacciono di Novak è che ha sempre detto di essere alla ricerca di record e questo significa molto per lui.

Per quanto io ami Rafael Nadal e Roger Federer, loro hanno sempre detto di non essere interessati, e io non ci credo nemmeno per un secondo. Solo Novak dice la verità perché, secondo me, ogni giocatore vuole i record. È per questo che vivono", ha detto. Photo Credit: Ig Laver Cup