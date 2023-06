Zverev torna in semi a Parigi un anno dopo: "E' incredibile essere ancora qui"

Un anno dopo Alexanderriconquista una semifinale al Roland Garros . Fino a poche settimane fa sembrava impossibile, invece l’ex numero due al mondo, dopo il terribile infortunio rimediato sul Philippe Chatrier nel 2022 nel match contro Rafael, è tornato protagonista.

Ieri il tedesco ha battuto in quattro set l’argentino Tomas Etcheverry, dandosi per il secondo anno di seguito la possibilità di giocare la finale a Parigi. "Guardando alla storia dell'anno scorso, è incredibile essere di nuovo in una semifinale di un Grande Slam.

Sono felice di essere qui, ma lo sono ogni volta che arrivo qui. Naturalmente per me il torneo non è finito, spero di avere ancora due partite da disputare, anche se so che non saranno facili", ha dichiarato Sascha, soddisfatto dopo aver passato un periodo non facile.

Poi spiega quanto lo slam francese abbia un sapore per lui particolare: “Questo era sicuramente un torneo che avevo segnato in rosso sul mio calendario 2023, quindi sono molto felice di giocare ancora qui a Parigi.

Sono molto contento di come stanno andando le cose per me ma, come ho detto, il torneo non è ancora finito. Ci sono ancora due partite potenziali, due partite molto difficili, quindi non vedo l'ora di giocare”, ha spiegato.

il periodo buio è alle spalle

Il periodo buio sembra definitivamente alle spalle: “La cosa più importante è essere liberi dal dolore, ma ci è voluto più tempo del previsto. All'inizio della stagione giocavo ancora con un dolore a una gamba, soprattutto in Australia.

In pratica, fino a Indian Wells e Miami ero ancora spesso dolorante. Non potevo allenarmi normalmente, non potevo fare le cose che volevo fare, ma sapevo che stavo attraversando un processo. Dopo tutto questo, che richiede tempo, ho lentamente riacquistato la fiducia per scivolare sul campo, per muovermi come prima.

Ora parlo dell'infortunio molto più che pensarci, per me il passato è passato". Infine si augura: “Sono felice di essere tornato nello stesso punto in cui ero un anno fa, sono felice di avere un'altra possibilità e spero di poterla sfruttare", ha concluso. Photo Credit: Roland Garros