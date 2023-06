Frances Tiafoe punzecchia il pubblico del Roland Garros: "Non mi sentivano"

"La mia parte di tabellone si è davvero aperta. Sento davvero di non aver sfruttato un'opportunità, se devo essere onesto. Questo farà molto male". Frances Tiafoe mastica amaro dopo l'eliminazione al terzo turno contro Sascha Zverev, che si è imposto in quattro set nella tarda serata di sabato 3 giugno sul Philippe-Chatrier.

In conferenza stampa lo statunitense ha parlato del bellissimo rapporto con il giocatore tedesco, che ha rivelato come per vincere bisogna togliergli il sorriso in campo, e 'punzecchiato' un po' il pubblico francese: "Questo particolare lui lo dice ogni volta.

Lo uso sicuramente a mio vantaggio, mi diverto sempre là fuori. C'è stata una volta in cui l'ho colpito con la palla e la folla ha iniziato a fischiare. Solo la gente sa che io e lui siamo buoni amici da quando avevamo 11 anni.

È tutto divertimento e giochi. Ho provato a coinvolgere la folla a volte e fare cose di questo tipo, ma erano a favore di Sascha. Mi sono alzato un paio di volte e loro non mi sentivano davvero. Mi son detto di stare tranquillo e fare soltanto le mie cose" ha svelato davanti ai media.

Tiafoe si esprime su Zverev

L'americano ha espresso un parere sulla prestazione del nativo di Amburgo: "Penso che abbia gareggiato molto bene. Continuo a pensare che non sia al suo massimo livello.Tornerà al vertice del gioco in pochissimo tempo, ma non credo che sia il suo apice.

È ancora molto bravo, mi ha battuto e io sto giocando molto bene. Mi sentivo davvero come se fossi io il giocatore migliore. Vedremo ora come se la caverà agli ottavi, spero che colga l'opportunità e vada avanti" è l'augurio di Frances.

Poi ha aggiunto: "Tutto quello che mi interessa davvero sono i grandi eventi del mondo, specialmente gli Slam. Voglio provare a vincerne uno. Sono eccitato per la stagione su erba che è praticamente alle porte. Ovviamente è una superficie migliore per me".