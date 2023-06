Medvedev: "Sorpreso dalla sconfitta di Sinner. Alcaraz-Musetti? Non la guarderò"

. Il tennista russo ha salutato Parigi prematuramente: dopo aver vinto a sorpresa gli Internazionali d’Italia, il numero due del mondo è uscito sconfitto al primo turno di Roland Garros, venendo battuto dal brasiliano Thiago Seyboth Wild al quinto set.

Staccata la spina, il tennista si è dedicato a una delle sue passioni, la Formula 1, ospite del box Ferrari al Gran Premio di Barcellona. Una distanza parziale: il campione degli Us Open è stato intervistato da Sky Sport F1 Italia, parlando degli italiani a Parigi: dalla sconfitta di Sinner al grande match di Musetti.

“Sono sorpreso dell’uscita di Jannik Sinner, tutti lo sono stati. Musetti ha un avversario difficile [Alcaraz, ndr] e dovrà giocare un grande tennis. L’ha battuto su terra rossa l’ultima volta, ma questo è un torneo del Grande Slam, è un’altra cosa.

Onestamente, non la guarderò: non guardo tennis quando perdo”, ha detto il numero due del mondo.

La passione per la F1

In occasione dell'intervista rilasciata a Sky Sport Italia, Medvedev ha parlato anche della sua passione, ovvero la Formula 1.

Una passione che ha da piccolo, ma che solo adesso, approfittando delle settimane di pausa da Parigi, ha potuto affrontare dal vivo. “È la prima volta che sono all’interno di un Gran Premio dal vivo, sono molto felice.

Da quando sono bambino son un fan della Formula 1, quando avevo sei anni c’era la Ferrari di Schumacher che vinceva sempre. Sei anni fa ho iniziato ad interessarmi a questo sport”, ha detto l’ex numero uno del mondo.

Sulla sua esperienza con i kart, invece, è stato chiaro: “Faccio 10 giri con i kart e sono morto, non so come riescano a fare 60 giri. Ma sono sicuro che siano abituati, è quello che fanno e quello che sono”. Photo credits: Reuters