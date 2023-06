Wilander incensa Alcaraz: "Grazie a lui i tennisti guadagneranno molto di più"

Ogni torneo che passa Carlossta riscrivendo nuovi record di precocità. Ad appena 20 anni, il predestinato spagnolo può già vantare quattro Masters 1000 (due volte Madrid, Miami, Indian Wells ) e uno Slam (Us Open).

Numeri e statistiche destinate ogni settimana ad aggiornarsi e crescere. Il numero uno al mondo è ora impegnato al Roland Garros ed è considerato il principale favorito, insieme a Novak Djokovic, che insegue il record degli Slam (ora è fermo a 22).

Mats Wilander, ex campione, ora commentatore sportivo per conto di Eurosport, ritiene che il murciano abbia il potenziale per portare il tennis a un altro livello negli anni a venire, scomodando paragoni di non poco conto: “Voglio dire, onestamente, quando Roger Federer è arrivato non è stato un grosso problema perché non era così bravo quando era molto giovane", ha affermato.

Poi continua: “Aveva battuto Pete Sampras a Wimbledon e poi, improvvisamente, quando Federer ha iniziato a vincere i Grandi Slam, è diventato la cosa più grande che il tennis abbia mai visto grazie alla classe con cui giocava", spiega.

Alcaraz come sport per avvicinare i giovani al tennis

"Ora prendiamo Alcaraz, che per me è la nascita di un tennista che ha vissuto la sua vita guardando Djokovic, Rafael Nadal e Federer. Non credo che abbia basato il suo gioco su qualcuno, ma è stato in qualche modo avvelenato dall'osservazione di questi giocatori.

Si muove come Djokovic, è appassionato come Nadal, ha una capacità di fare colpi come Federer". si sbilancia lo svedese. Poi sposta il focus della discussione su un aspetto molto interessante, il divertirsi giocando a tennis a quei livelli: "L'unica cosa che questi ragazzi non hanno fatto, è che non hanno mostrato al mondo che si stanno divertendo così tanto quando giocano.

Ed è per questo che Alcaraz, secondo me, sarà il motivo principale per cui i tennisti inizieranno a guadagnare molto di più. Sarà come l'effetto Tiger Woods, perché la gente vuole partecipare al tennis grazie a Alcaraz”, ha concluso. Photo Credit: Official account Instagram