Medvedev: "Contento sia finita la stagione sul rosso. Spettatori? Devono stare zitti"

Il primo grande colpo di scena delha visto come sfortunato protagonistasul Campo Philippe-Chatrier. Il russo non ha mai espresso il suo miglior tennis sulla terra battuta, ma in questa stagione era riuscito a superare se stesso conquistando meritatamente il Masters 1000 di Roma.

Il successo ottenuto al Foro Italico ha probabilmente caricato il percorso parigino di Medvedev di eccessive aspettative; un percorso che si è di fatto concluso al primo turno. A fermare all’esordio l’ex numero uno del mondo ci ha pensato una delle migliori versioni di Thiago Seyboth Wild, più vicino alla top 200 che alla top 100 prima di fare il suo esordio al Roland Garros.

Il brasiliano ha deciso di giocare una partita coraggiosa e non si è lasciato condizionare dalla mini rimonta costruita dal russo nel secondo e nel terzo set. La prematura sconfitta subita da Medvedev non cancellerà quanto di buono proposto dal russo dopo gli Australian Open, ma aprirà sicuramente delle profonde riflessioni nella sua mente.

Medvedev: "Stagione su terra battuta? Sono contento sia finita"

“Partita difficile. Non la rivedrò in televisione. Non credo di aver giocato così male, ma lui ha giocato bene. Se continua così, alla fine dell'anno sarà tra i primi 30.

Spero sinceramente che continuerà a giocare così nei prossimo turni, altrimenti resterò deluso" , ha dichiarato Medvedev in conferenza stampa. "Discussione con il pubblico? Quando ho chiesto all'arbitro di controllare il segno della palla, hanno iniziato a fischiare non solo per quale motivo.

Gli ho detto di stare zitti perchè stavo parlando con l'arbitro e non con loro. Non dovrebbero parlare in momenti come questi. Escludendo questo episodio, è andato tutto bene" . Il russo ha infine parlato del suo rapporto altalenante con la terra battuta.

"Non è cambiato, ogni volta che finisce sono felice. Quindi ora sono felice. Non so se agli altri tennisti piaccia avere la terra nelle borse, nelle scarpe, nei calzini che devi buttare dopo la stagione su terra. A me non piace.

Sono felice sia finita la stagione su terra. Mi rilasserò nei prossimi giorni" . Photo Credit: Reuters