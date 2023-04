Andy Murray, l'ex coach difende Emma Raducanu: "Non è colpa sua"

Nonostante sia ormai diverso tempo che non naviga nei piani alti del circuito femminile, la giovane e talentuosa britannica Emma Raducanu continua a fare discutere. La tennista ha riportato in auge la Gran Bretagna tennistica con la vittoria degli Us Open 2021, ma da quel momento ha avuto un autentico torpore e i suoi risultati ne hanno evidentemente risentito.

Nulla da fare, davvero pochi risultati positivi ed Emma è scivolata molto indietro nel ranking, addirittura ora (ufficialmente dopo questa settimana) è numero 85 delle classifiche mondiali ed è ormai nelle retrovie del circuito.

Questa settimana la Raducanu ha disputato il torneo Wta di Stoccarda ed ha ancora una volta deluso le aspettative. La tennista, che, intanto continua a macinare sponsor e follower, è crollata nettamente perdendo con il netto risultato di 6-2;6-1 contro la lettone Jelena Ostapenko.

Poco da dire sul match con Emma mai in grado di impensierire l'avversaria ed un match totalmente a senso unico.

Mark Petchey difende Emma Raducanu

Il circuito si divide ormai tra coloro che pensano che Emma sia stata solo un 'fuoco di paglia' nel movimento tennistico femminile e coloro che invece pensano che Emma sia troppo distratta da situazioni extra tennistiche.

L'ex coach di Andy Murray, Mark Petchey, è intervenuto sui social ed ha preso le difese della giovanissima Britannica. Ecco le sue parole a riguardo: "Su questa superficie solo in pochi sarebbero riusciti a battere una tennista come la Ostapenko in questo match.

È stata a dir poco straordinaria ed Emma non ha giocato così male. Semplicemente l'avversaria ha giocato benissimo". La Ostapenko ha vinto il Roland Garros 2017 e non è un avversario facile su questa superficie anche se Emma non era affatto a suo agio.

Per la cronaca la lettone è uscita poi agli Ottavi di finale contro Ons Jabeur, vincitrice in tre set. Dopo il match contro Emma, Jelena ha commentato il successo ed ha dichiarato: "Sapevo che dovevo essere molto aggressiva contro Emma, dovevo colpire la pallina con anticipo e non dare possibilità agli avversari.

Finalmente sono tornata sulla terra battuta, la mia superficie preferita". Intanto la Raducanu lavora ai prossimi tornei e punta a migliorare, ora ripartirà dal Wta di Madrid, con l'obiettivo di raggiungere una corsa di livello. Photo Credit: Official Instagram Emma Raducanu