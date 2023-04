Monica Seles elogia Carlos Alcaraz: "Ha la stessa forza mentale di Djokovic e Nadal"

. Sono diversi i tornei, anche importanti, che il tennista spagnolo ha saltato a causa di condizioni fisiche che gli sono stati da ostacoli.: vittoria a Indian Wells contro Daniil Medvedev e semifinale a Miami Open, persa contro Jannik Sinner.

A Barcellona, torneo ‘500’, lo spagnolo c’è e poco prima dell’inizio del torneo arrivano gli elogi di un ex campionessa, ovvero Monica Seles. “Mi sorprende che abbia una tale forza mentale lui che è così giovane, solo Nadal e Djokovic come lui a quell'età”, ha dichiarato in un’intervista rilasciata a Eurosport Spagna, che poi ha parlato del raggiante futuro che aspetta all'attuale numero due del mondo.

“Vedremo Carlos vincere molti altri Major perché è in grado di essere competitivo su qualsiasi tipo di superficie e di resistere a partite lunghe, partite lunghe quanto quelle che ha dato vita negli ultimi US Open”, ha concluso la campionessa Slam e l’ex numero uno del mondo del circuito femminile.

Gli elogi per il titolo Slam

Parole di elogio che erano già arrivato nel 2022, anno coronato dal tennista spagnolo con la vittoria del primo titolo Slam, agli Us Open, e dalla conquista della vetta del ranking, diventando il più giovane tennista a raggiungere quella posizione.

“Il modo in cui ha giocato nel 2022 ha lasciato tutti senza parole. Ho avuto la possibilità di vederlo dal vivo durante la semifinale del Masters 1000 di Indian Wells contro Rafael Nadal e sono rimasta sbalordita dalla sua intensità.

Ha una forza mentale spaventosa per un ragazzo della sua età. Ha impreziosito il suo 2022 giocando uno US Open formidabile e portando a casa il suo primo Slam. Ha gestito la pressione in modo impeccabile, il che la dice lunga sul potenziale di questo ragazzo.

È un predestinato e sono convinta che vincerà molti altri Slam”, aveva detto la campionessa Slam. Photo credits: Getty Images