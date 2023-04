Elena Svitolina attacca: "Nessun rapporto coi tennisti russi e bielorussi"

Un nuovo attacco è stato sferrato da Elena Svitolina sulla questione relativa a Wimbledon e al divieto rimosso di non far partecipare alla competizione i tennisti russi e bielorussi. La giocatrice ha recentemente commentato in un'intervista rilasciata al Corriere dello Sport: "Lo sport dovrebbe essere lasciato fuori dalla politica ma purtroppo non è così, soprattutto in Paesi come Russia e Bielorussia dove viene usato come propaganda.

La decisione di Atp e Wta di non sospendere queste giocatrici è incomprensibile per noi ucraini. Alla fine ho dovuto cedere, è triste. Non ho alcun tipo di rapporto con i tennisti russi e bielorussi" ha ammesso.

Ritorno in campo

Intanto, dopo aver abbandonato per un po' il tennis per dedicarsi alla maternità (nata Skai), l'atleta è tornata ufficialmente in campo al Wta di Charleston in cui è stata subito eliminata.

La vittoria non si è però fatta attendere ed è arrivata qualche giorno fa in un Itf in Svizzera: "È stato bellissimo tornare in campo. Non mi aspettavo questo pubblico a Chiasso, il loro supporto mi ha motivato.

Voglio darmi un'altra possibilità, anche se non ho grandi aspettative di risultato. L'importante è stare bene e giocare sempre meglio. Devo trovare il mio ritmo, riadattarmi al circuito e a tutto ciò che è richiesto.

È un processo complicato che voglio affrontare con impegno" ha dichiarato. "Vorrei passare tutto il mio tempo con Skai e condividere ogni momento con lei, ma ho deciso di tornare alle competizioni e concentrarmi sul tennis.

Non so quante altre stagioni giocherò, ma ci sono alcuni obiettivi che vorrei ottenere prima di ritirarmi. Nel prossimo futuro ho ben chiari i miei piani a lungo termine. Giocherò un torneo Itf a Oeiras, in Portogallo, poi mi riposerò per una settimana e giocherò un torneo Wta 125 a Saint -Malo.

A maggio userò il ranking protetto per giocare il Wta 1000 a Roma, poi Strasburgo e infine Roland Garros" ha rivelato la sua programmazione. Proprio sugli Internazionali d'Italia ha affermato: "Ho un feeling incredibile con il Foro Italico.

Ogni volta che torno mi sento molto felice, la passione degli italiani è contagiosa, sanno come supportarti. I miei risultati dimostrano il mio rapporto speciale con quel torneo. Roma ha un grande storia, mi piace molto" ha concluso.