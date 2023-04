Medvedev: "Zverev vive in un mondo tutto suo. Non è mio amico, litiga con tutti..."

L'avventura di Daniila Monte-Carlo finisce ai Quarti di finale. Il russo ha ceduto al giovane Holgerma ha dimostrato di poter competere con i migliori. Numeri importanti, Daniil sta crescendo anche sulla terra ma in conferenza a tenere banco è ancora la grande polemica con

Il tedesco ha accusato e non poco il russo dopo il loro match agli Ottavi ma Daniil non ci sta. Medvedev ha avuto una reazione veemente ed ha attaccato il collega in conferenza stampa. Ecco le sue parole: "Non vorrei dire molto perché lui ha parlato a fine gara e forse era la foga del momento.

Se magari tra una settimana confermasse tutto, sarebbe abbastanza grave. Posso dire che io e lui non siamo mai stati amici, solo nelle juniores avevamo un rapporto migliore. Mi ha sorpreso a volte, durante le premiazioni, sentire lui che diceva che io e mia moglie eravamo suoi amici, non è vero.

Non voglio dare troppa importanza alle sue parole, ma se tra una settimana continuerà a fare questo, gli andrò a parlare e potremmo anche chiudere definitivamente ogni rapporto". Il russo è apparso dispiaciuto: "Sono amico della maggior parte del circuito, ho buoni rapporti quasi con chiunque e mi sento male quando succedono queste cose.

Sascha vive nel suo mondo, ha detto che sono andato in bagno, ma ci sono andato solo per fare i miei bisogni, cos'altro potrei fare? Ogni volta che perde Zverev tira fuori cose strane, so che ha litigato con altri ragazzi come Ruud, Schwartzman e Khachanov, non è la prima volta..questi ragazzi sono simpatici, lui non è come loro e dovrebbe guardarsi allo specchio prima di dire queste cose".

Il tennista ha parlato anche del rapporto difficile con il pubblico: "Manterrò questo atteggiamento ogni volta che vengo fischiato senza motivo. Durante questa settimana, anche solo quando mi fermavo per controllare una riga o discutere con giudice di sedia, il pubblico mi fischiava.

Se vogliono che io continui a giocare, beh, loro dovranno stare zitti. Agli US Open 2019 sono stato fischiato per un motivo e me lo sono meritato, ma ora no". Photo Credit: Reuters