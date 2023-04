Del Potro: “Lavorerò sodo per gli US Open. Dio deciderà se sarò pronto”

Dopo poco più di un anno dall’annuncio del ritiro, la carriera di Juan Martinpotrebbe registrare ancora un altro acuto. Il giocatore di Tandil - 34 anni compiuti lo scorso settembre - ha nel corso di questi quattordici mesi riflettuto a lungo sulla possibilità di un rush finale, puntando a un torneo in particolare, gli, da lui vinto nel 2009 e al quale, pertanto, risulta particolarmente legato.

“Il mio obiettivo è quello di essere pronto per giocare una partita ufficiale del torneo”, ha detto l’argentino nelle parole raccolte da Livetennis. “Non so se sarò al 100% o meno ma, almeno, se la mia ultima partita di tennis dovesse essere quest’anno, voglio che sia proprio agli US Open.

Lavorerò sodo per l’ultima volta, forse, nella mia carriera, e poi non si sa mai. Dio deciderà se sono pronto o no” . L’intenzione di Del Potro, quindi, è più che chiara: il sogno è chiudere il cerchio a Flushing Meadows.

Le reazioni di USTA e della direttrice degli US Open

Pur essendo argentino, la vita professionale di Juan Martin Del Potro deve moltissimo agli Stati Uniti. È qui, infatti, che ha raggiunto il momento più alto della sua carriera vincendo gli US Open il 14 settembre 2009.

In quel giorno, Del Potrò interruppe la striscia di 40 vittorie consecutive nel circuito del numero uno del mondo Roger Federer e conquistò il suo primo e unico Grande Slam della carriera. Carriera che, comunque, lo ha visto portare a casa ben 22 titoli e piazzarsi al terzo posto del ranking Atp (2018).

Proprio per il suo forte legame con Flushing Meadows, le parole dell’argentino in merito a un ritorno in campo agli US Open 2023 sono state accolte con grande entusiasmo dai vertici del tennis statunitense. “Juan Martin è un vero beniamino dei fan degli US Open, è un giocatore eccezione, gentile, saremmo entusiasti che questo ex campione si unisse a noi e al torneo di quest’anno”, ha commentato la USTA (United States Tennis Association).

A queste dichiarazioni è seguita la reazione anche di Stacey Allaster, direttrice degli US Open. Photo Credits: Kathy Willens/Associated Press