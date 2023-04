Kvitova sui tennisti russi e bielorussi: "Non dovrebbero giocare le Olimpiadi"

Anchenon ci sta e si è scagliata contro i tennisti russi e bielorussi nell'ultima conferenza stampa al Miami Open, in vista della finale in programma sabato 1 aprile contro la kazaka Elena Rybakina : "Sono sempre contro la guerra.

Sono più preoccupata per il popolo ucraino e i suoi giocatori. Capisco che Wimbledon l'anno scorso abbia avuto difficoltà senza dare punti per aver impedito ai russi di giocare. Penso che non dovrebbero nemmeno essere autorizzati ad andare alle Olimpiadi.

Sono un po' dalla parte degli ucraini in tutto questo. Sento che il motivo per cui esistono le Olimpiadi è perché non vogliamo nessuna guerra nel mondo. Quindi questa è la mia preoccupazione. Sono grata che Wimbledon non li abbia ospitati l'anno scorso" ha dichiarato l'esperta giocatrice ceca.

Kvitova sulla finale

"Sono molto felice, questo è certo. Ho aspettato a lungo per raggiungere la finale al Miami Open e finalmente ci sono riuscita. È stato molto difficile, quindi sono molto contenta di averlo fatto e di avere la possibilità di giocare l'atto conclusivo del torneo.

In semifinale ho mantenuto il mio slancio e sono stata migliore con il servizio. Quella è stata la chiave secondo me, la partita è stata molto dura" ha spiegato. Sulle condizioni dei campi: "Avevo giocato bene a Indian Wells.

Perdere nei quarti fa male, è stata una sfida difficile contro Maria. Sto migliorando dal momento in cui sono arrivata qui. Qui le palle rimbalzano molto, la superficie è un po' più veloce. Penso che tutte le condizioni siano praticamente le stesse.

Il mio servizio è stato molto importante per me durante tutto il torneo" ha aggiunto Kvitova. Poi ha concluso: "Non sono mai stata una giocatrice costante, devo dire. Ci sono stati più degli alti e bassi, forse con l'età ho più esperienza.

Sono orgogliosa comunque di me stesso, di come ho gestito le partite, soprattutto quando ero giù. È qualcosa di veramente importante. Come tutti sanno, adoro giocare le finali".