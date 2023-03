Martina Trevisan sorride a Miami: "Sto acquisendo tanta esperienza"

Una grandissima Martina Trevisan a Miami. Dopo 10 anni l'Italia torna ad avere nel circuito femminile una giocatrice qualificata ai quarti di finale del torneo in Florida. La 29enne nativa di Firenze è riuscita a compiere l'impresa negli ottavi di battere la lettone Jelena Ostapenko e di guadagnarsi il pass per il turno successivo.

Per l'atleta toscana la gioia è incontenibile e difficile da trattenere in questo momento, anche dopo la partita in conferenza stampa: "Sapevo di dover affrontare una grande battaglia. Lei è una grande tennista e le piace giocare su questi campi, spingendo forte con colpi piatti.

Ero pronta ad affrontarla e sono molto felice. Per me era la prima volta qui e sono molto contenta per questo risultato" ha dichiarato una sorridente Martina. Poi ha proseguito, affermando: "Sono davvero felice di essere qui, in questo stadio a Miami.

Sto facendo il mio lavoro, che è anche la mia passione. Che cosa può andare male? Sono contenta di quello che faccio ed è per questo motivo che sorrido" ha aggiunto. Secondo l'azzurra: "Sto acquisendo tanta esperienza sfida dopo sfida, a Parigi avevo ottenuto la mia prima semifinale Slam e ora sto continuando a far bene nel tour.

Con il passare del tempo cerco di imparare il più possibile e mi sto godendo questo mio momento" ha concluso ai microfoni del Wta tour.

Una nuova battaglia la attende

Non c'è molto tempo per festeggiare per l'italiana, che dovrà affrontare un'altra agguerrita avversaria sull'Hard Rock stadium.

Si tratta della kazaka Elena Rybakina, finalista agli Australian Open e vincitrice del Wta 1000 di Indian Wells. Insomma, una tennista che sa esaltarsi su questo tipo di superficie (cemento) ed è sicuramente impegnativa da affrontare.

Trevisan avrà bisogno di un'altra solida prestazione per giocarsela fino in fondo e provare a impensierire la ragazza 23enne. L'appuntamento è fissato martedì con inizio fissato intorno alle ore 20 italiane: in palio un importantissimo posto nelle semifinali della competizione. Photo credit: Getty Images.