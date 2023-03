Gerard Piqué confessa: "Coppa Davis? Mi è costata qualche anno di vita"

. L'ex calciatore del Barcellona si è fatto negli scorsi anni conoscere anche nel mondo del tennis, quando la sua società di investimento Kosmos ha stipulato un contratto importante con l'Itf per rivoluzione appunto la competizione a squadre fra nazioni.

Per effetto di questa intesa, il format della manifestazione sportiva è stato completamente cambiato dal 2019. Seppur fosse un progetto a lungo termine di oltre 25 anni, le parti si sono divise dopo il 2022 e la vicenda finirà in tribunale.

In un'intervista rilasciata al media spagnolo Rac1, lo spagnolo ha assicurato di aver cercato di fare tutto il possibile ma non è riuscito a trovare un accordo con la federazione. Piqué ha confessato: "Ho lasciato qualche anno di vita sulla faccenda, anche con una pandemia in mezzo.

Abbiamo visto che non era redditizio e abbiamo liquidato il contratto, perché non erano d’accordo a rinegoziarlo. Ora andremo al processo e speriamo di raggiungere un accordo. Negoziare con le federazioni non è facile, sono gestite da persone che non amano il cambiamento, non vogliono toccare nulla e non amano lo sport.

Invece o ti muovi o muori” ha spiegato nell'intervista.

La vicenda

La questione non è ancora stata risolta e si attendono novità su quali possano essere le conseguenze per la Kosmos. L'Itf non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali: secondo quanto reso noto dalla federazione, è prevista la presentazione di una causa milionaria contro la società per tutte le inadempienze.

Diverse le accuse che emergono, fra cui non aver pagato quanto dovuto a federazioni e giocatori per l'edizione 2022 e non aver onorato le rate di debiti progressi. Neppure il presidente della federazione internazionale (Itf) David Haggerty si è sbilanciato sul tema.

È decisamente un momento non proprio positivo per Gerard Piqué, che è stato indirettamente al centro dei riflettori nell'ultimo periodo per le accuse mosse dalla sua ex moglie Shakira attraverso una canzone, tra le più ascoltate ora in tutto il mondo.