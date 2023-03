Holger Rune prova a scuotersi: "E' dura quando i tuoi colpi non funzionano, ma.."

Non un 2023 fin qui entusiasmante per Holger. Diversi sono i motivi che stanno causando un rendimento fin qui non eccelso. Dagli infortuni che stanno pregiudicando il momento di forma, alle cadute inaspettate fino ad arrivare ai momenti di nervosismo, come quello assistito nel battibecco di ieri con Stan, avvenuto al termine del match di terzo turno ad Indian Wells , poi vinto dallo Svizzero.

Gia tra i due non correva buon sangue da Parigi-Bercy dello scorso anno, quando l’elvetico, al momento della stretta di mano, si rivolse al suo avversario dicendogli di “smetterla di comportarsi come un bambino, in campo.

Ieri invece al termine della concitata partita il Danese lo ha provocato “Non hai niente da dire adesso?” riprendendo le vecchie ruggini.

Rune spiega il suo momento di difficoltà

Il giovane danese, considerato da molti, insieme a Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, il futuro dominatore del circuito, lo scorso anno ha visto la sua incredibile ascesa, culminata con il prestigioso titolo a Parigi Bercy, titolo conquistato battendo in finale il numero uno al mondo Novak Djokovic.

Da quel momento, l’appena 19enne ha faticato a confermare il grande livello espresso. Rune, dotato di grande carattere sia in campo che fuori non si perde d’animo e consapevole del particolare momento che sta vivendo, non ha voluto focalizzare la sua attenzione sugli attimi di tensione con il campione Svizzero, ma tramite Twitter ha provato a spiegato le possibile cause.

"Quest'anno non ho raggiunto molte volte il mio livello migliore, oggi credo di aver mostrato il mio livello più basso. Ho lottato con quello che avevo, ma è dura quando non senti che i tuoi colpi, il tuo fisico o la tua mentalità stanno funzionando.

So che restituirò questo colpo, lo faccio sempre", ha detto il 19enne dopo essere stato sconfitto al terzo turno. Rune, ancora privo di successi in questo primo scorcio di stagione, proverà a rifarsi immediatamente nella seconda fase del "Sunshine Double", ovvero nel master 1000 di Miami, che andrà in scena non appena si concluderà il torneo Californiano. Photo Credit: Getty Images