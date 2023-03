Kostyuk non stringe la mano a una tennista russa: Alexandr Dolgopolov la difende

Il gesto non è stato molto gradito da diversi appassionati e addetti ai lavori, che hanno riservato parecchie critiche nei confronti della giocatrice ucraina. In quel di Austin Marta Kostyuk, vincitrice della finale dell'Atp 250 statunitense, e la russa Varvera Gracheva non si sono strette la mano al termine della sfida a causa dell'attuale situazione geopolitica fra i due popoli, ufficialmente in guerra da oltre un anno.

L'ex tennista Alexandr Dolgopolov ha deciso di scrivere alcuni messaggi sul proprio account Twitter per difendere la scelta della connazionale: "Alcuni ancora non capiscono. Parlate a questa ragazza della stretta di mano, ma non si racconta nulla delle famiglie di tutte le persone che vengono uccise ogni giorno, di tutti quei russi buoni e poveri, che non c'entrano niente.

Non ho parenti o amici che hanno votato per Putin... eppure il tennis lascia che stiano zitti" ha dichiarato. Poi ha aggiunto: "Putin ha un sostegno enorme in Russia, abbiamo numerosi fatti di molti giocatori che sostengono il loro governo e non è stato preso alcun provvedimento.

Il tennis non è riuscito a tenere lo sport lontano dal genocidio, quindi è meglio stare tranquilli con le strette di mano e lo spettacolo da pagliacci sportivi" ha attaccato sui social. "Oltre a essere complici silenziosi, contribuenti, elettori e così via, i miei parenti, amici o ucraini in generale sono qui ogni giorno e combattono insieme a me" ha concluso Dolgopolov.

La critica dell'ex numero uno

Fra le lamentele mosse verso Kostyuk, c'è stata quella dell'ex numero uno del mondo di doppio Paul McNamee: "Ci siamo abbassati così in basso che il semplice atto di sportività tra due atleti, che gareggiano individualmente, non è rispettato? Vinci o perdi, guardi il tuo avversario negli occhi e gli stringi la mano.

Punto" ha affermato in modo netto l'ex giocatore. L'episodio non è assolutamente passato inosservato e potrebbe non essere un semplice caso isolato: per comprendere meglio i comportamenti dei giocatori delle due nazioni, una nuova sfida fra un tennista ucraino e uno russo potrebbe risultare molto interessante.