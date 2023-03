Kiefer su Alexander Zverev: "Non ha dimenticato come si gioca a tennis"

Dopo un lungo stop per un infortunio alla caviglia il tennista tedesco Alexander Zverev, ex numero 3 al mondo e campione Olimpico in carica, è tornato finalmente in campo e sta recuperando settimana dopo settimana la condizione.

Sascha ha disputato un buon torneo nell'ultima settimana a Dubai dove è uscito solo in semifinale contro il Top ten russo Andrey Rublev. L'ormai ex giovane talento del tennis tedesco è molto discusso in patria e nelle ultime ore l'ex tennista Nicolas Kiefer ha parlato di lui e di tanti altri temi ai microfoni di Tennis.net: "Non ho visto una versione così brutta di Zverev, non ha perso molto e sicuramente non ha dimenticato come si gioca a tennis.

Ovviamente si nota la mancanza di fiducia in sé stessi, una cosa che è anche normale in questa situazione. Faceva molti punti durante sfide e situazioni più difficili, ma ora gli avversari capiscono di più il suo momento e lo vedono più vulnerabile e di conseguenza battibile.

Un anno fa era tutto diverso ora dovrà lavorare davvero sodo per recuperare ciò che era suo".

Kiefer e le parole su Alexander Zverev

L'ex numero 4 al mondo ha proseguito: "Posso immaginare che al momento ci sia molta pressione addosso a Zverev e la concorrenza non molla anzi.

Tennisti come Auger-Aliassime, Ruud, Rune o Tsitsipas sono in costante crescita, lui è stato sfortunato con l'infortunio ma ora praticamente deve ricominciare daccapo". Sulla questione ranking: "È anche normale che Sascha cali in classifica, rischia di affrontare subito i migliori ai primi turni ed è un loop pericoloso che lui dovrà superare.

Nonostante tutto io spero di vederlo tornare al top al più presto". Inoltre Kiefer ha parlato del modo di giocare di Zverev: "Direi che adesso vuole provare a restare nella sua comfort zone, è un caso molto simile a quello di Dominic Thiem.

Io credo che lui debba andare molto più spesso a rete, ricordo lo faceva spesso con Lendl ed è lì che si decidono i match. Com il repertorio che ha a disposizione Zverev deve puntare ad andare più spesso a rete, restare dietro è un piano complicato da eseguire". Photo Credit: Getty Images