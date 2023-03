Stubbs glissa sulla questione vaccino di Djokovic: "Non voglio più parlarne"

La storia legata al mancato vaccino di Novak, che ha comportato lo scorso anno l’esclusione dagli Australian Open e da alcuni importanti tornei Nord Americani, tra cui gli Us Open è ormai acqua passata, ma in occasione dell'ultimo episodio di "The RennaeTennis Podcast", l’ex numero uno del mondo di doppio è tornata a parlarne.

L’ex campionessa Australiana si è detta infastidita di trattare ancora l’argomento, definendolo “stupido”: "Per fortuna, speriamo che sia la fine, perché entro maggio questa non sarà più una conversazione di cui dovremo parlare e io non ne posso più parlare", ha detto. "Sono stanca di parlare di Novak, del suo stato vaccinale e del Paese e penso che sia anche stupido a questo punto.

Lasciatelo entrare e basta, andiamo. Onestamente ho chiuso con entrambe le parti a questo punto. Sarò sincera” ha chiarito.

La Stubbs elogia l'incredibile primato di Djokovic

Lasciata da parte il tema spinoso , la Stubbs ha poi parlato delle incredibili imprese che il Serbo sta raggiungendo in questi ultimi anni.

La tre volte campionessa di doppio del Grande Slam si è soffermata in special modo sul record delle 378ª settimane di carriera come giocatore con la migliore classifica, rompendo così il legame con Steffi Graf, che deteneva questo primato da 26 anni, fin quando lunedì "Nole" non l’ha superata.

“Diamo a Novak un po' di credito. 378 settimane al numero uno del mondo. Ha superato Steffi Graf come giocatore con il maggior numero di presenze al numero uno", ha detto l'Australiana "quindi, di per sé, è incredibile, considerando quanto si è dato la zappa sui piedi negli ultimi anni con questa storia del vaccino"ha concluso, facendo intuire velatamente la sua idea sulla questione.

Djokovic intanto si è fermato ieri in semifinale a Dubai contro Daniil Medvedev, dopo una striscia di 14 successi di fila, grazie ai quali ha portato a casa i titoli nel torneo 250 di Adelaide, il suo 10imo Australian Open..

E’ attesa nelle prossime ore il responso sulla sua possibile partecipazione ai due 1000 Americani di Indian Wells e Miami. Al momento nello stato statunitense vige il divieto di poter entrare per le persone non vaccinate. Photo Credit: Reuters