Stakhovsky: "Vittoria vs Federer? Ricordo tutto. Rublev mi ha scritto confortandomi"

Settimane dopo, in una prima fase del conflitto, gli ex tennisti hanno deciso di mettersi a disposizione per il loro Paese e vestire i panni di combattenti. Tra questi, anche Sergiy Stakhovsky, il tennista ucraino che ha sconfitto a Wimbledon Roger Federer: protagonista sul campo e di battaglie che hanno riguardato il tennis.

Intervistato da Il Giornale, l’ex giocatore ha rilasciato un breve diario di guerra, soffermandosi anche sui tennisti russi dell’attuale circuito che gli hanno mostrato sostegno: tra questi, c’è proprio Andrey Rublev. “Ho parlato con Andrey Rublev, che nelle prime settimane della guerra mi ha scritto, confortandomi.

Il fatto è che in Russia non si può manifestare pubblicamente contro questo conflitto”, ha dichiarato. Per Stakhovsky è stato il mondo del tennis ad essere solidale: “Ho ricevuto decine di messaggi di conforto e di appoggio da giocatori anche del passato, persino dagli arbitri.

Amélie Mauresmo, ad esempio, era riuscita a procurarsi alcuni biglietti per il Roland Garros per dei bambini di qua, è stata gentilissima”

Il ricordo della vittoria contro Federer

Stakhovsky non è l’unico che ha lasciato tutto per combattere al fianco del proprio Paese, anche Alex Dolgopolov ha fatto la stessa scelta: “Ci sentiamo abbastanza spesso anche se siamo in reparti separati”.

Tra i due, però, il più noto è il primo, proprio per quello che ha fatto a Wimbledon: vincere contro il detentore di otto titoli a Wimbledon, Roger Federer. “Ricordo tutto, potrei raccontarle tutto punto per punto.

Ma vado più orgoglioso dei 4 titoli vinti sul circuito, che erano stati il frutto di un’intera settimana. Al termine della quale poter dimostrare chi sei davvero”, ha detto nell’intervista concessa.