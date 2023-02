Borg-McEnroe, il duello alla Laver Cup continua: "Ormai siamo grandi amici"

La quinta edizione della Laver Cup resterà sempre impressa nel cuore e nella mente di tutti gli appassionati di sport.ha infatti salutato il mondo del tennis giocando un ultimo match in doppio con il suo storico rivale

Entrambi, al termine dell’incontro, non sono riusciti a trattenere le lacrime e hanno dato vita a uno dei momenti più emozionanti della storia dello sport tenendosi per mano diversi minuti. La prossima edizione del nuovo torneo a squadre ideato da Federer si disputerà presso la Rogers Arena di Vancouver dal 22 al 24 settembre.

Sarà ancora Borg contro McEnroe alla Laver Cup

In attesa di scoprire tutti i giocatori che parteciperanno all’evento nel 2023, Bjorn Borg e John McEnroe hanno annunciato la loro presenza rispettivamente sulla panchina del Team Europe e del Team World.

Una delle migliori rivalità di tutti i tempi vivrà il suo sesto capitolo anche alla Laver Cup. Il team capitanato dalla leggenda svedese ha ottenuto il suo primo successo contro l’Europa nella scorsa stagione.

“Siamo stati sempre molto vicini alla vittoria negli ultimi anni, ma non eravamo mai riusciti a tagliare il traguardo. Tuttavia, abbiamo continuato a lottare e dimostrato di possedere un grande spirito di squadra. È stato fantastico vincere la Laver Cup lo scorso anno a Londra.

Bjorn è ormai un mio grande amico, ma non potevi lasciarmi battere da lui cinque volte consecutive” , ha dichiarato McEnroe nelle parole raccolte dal sito ufficiale della Laver Cup. Borg ha invece spiegato: “È stato un privilegio essere coinvolti dal primo momento in questo progetto.

Sono stato fortunato ad avere incredibili campioni nel Team Europe campioni a disposizione: abbiamo avuto tanto successo. Sono sicuro che vivremo una grande battaglia anche a Vancouver” . Anche Federer ha reso omaggio alla preziosa presenza delle due leggende.

"Bjorn e John sono fantastici per la Laver Cup", ha detto Federer. “Sono ottimi team leader, mentori e ambasciatori dell'evento. Combattono duramente ma con enorme rispetto per lo sport che tutti amiamo. La Laver Cup non avrebbe potuto scegliere di meglio.

Non vedo davvero l'ora di essere a Vancouver a settembre per vedere le loro squadre sfidarsi ancora una volta" . Photo Credit: AFP